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バルセロナのイングランド人スター、アンソニー・ゴードンが、水曜夜のサバハ戦で輝きを放った後、選手たちから付けられた「バクーの王」という呼び名について語った。

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スペイン紙『ムンド・デポルティボ』は「以前にも伝えたように、アンソニー・ゴードンはアゼルバイジャンに特別な愛着を抱いている。そしてバクーへの思い入れは水曜日の試合後も続いた」と報じた。

バルセロナは水曜日の夜、チャンピオンズリーグのグループステージ第5節でアゼルバイジャンのサバハと敵地で対戦し、4-1で順当な勝利を収めた。

31分にアンソニー・ゴードンがバルセロナの先制点を挙げると、50分にも追加点を奪い、この試合2ゴールを記録した。さらに55分にカリム・アデイェミが3点目を決め、60分にはガブリエウ・ジェズスが4点目を挙げてバルセロナの4ゴールを締めくくった。サバハの唯一の得点は63分のミカルズによるものだった。

これでゴードンは、ニューカッスル・ユナイテッドとバルセロナで出場してきたチャンピオンズリーグ通算で15ゴールに関与したことになる。その内訳は13ゴール2アシストだ。

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ゴードンが関与した15ゴールのうち11ゴールはチームのアウェーゲームで生まれたもので、その内訳は10ゴール1アシストとなっている。

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興味深いことに、このイングランド人FWがチャンピオンズリーグのアウェーゲームで挙げた10ゴールのうち6ゴールは、まさにアゼルバイジャンで記録されたものだ。

ゴードンは今年2月、ニューカッスル・ユナイテッドの一員としてカラバフ相手に4ゴールを挙げており、今回の水曜日にはバルセロナでサバハから2ゴールを奪った。

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これにより、アンソニー・ゴードンは一つの国でアウェー6ゴールを挙げた史上初の選手となった 。同一暦年のチャンピオンズリーグにおける記録で、統計アカウント「ミスター・チップ」が伝えている。

試合後、「バクーの王」なのかとからかわれた英国人アタッカーは、次のように語った。「そうは言わないよ（笑）。でも、ここは僕にとってすごく特別な場所なんだ。ハットトリックもできたけど、左足でのあのチャンスを外してしまった。本当にうれしいよ」

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また、このウインガーは、特に母国を離れてのプレーという点で、簡単な試合ではなかったと認めた。「ここ数日は移動や家族と離れていたこともあって楽ではなかった。でも僕たちはやるべきことをやったし、サバハに敬意を払って戦った。素晴らしいチームだよ」

ゴードンはバルセロナの好パフォーマンスについても称賛した。「高い位置から強くプレスをかけて、チャンスをつくり、それを生かすことができた。このチームの一員でいられて本当にうれしい。ゴールを奪うことが常に僕たちの目標だし、攻撃をやめることは決してなかった。それが僕たちのスタイルなんだ」

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最後に、バクーに戻ってきたいかと問われると、冗談交じりにこう締めくくった。「戻ってきたいね（笑）。近いうちにまた来られるといいな」

サバハ戦勝利後のバルセロナの順位

この順当な勝利により、バルセロナは4勝1敗の勝ち点12で4位に浮上した。一方、アゼルバイジャンのサバハは1勝4敗の勝ち点3で32位となっている。

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バルセロナが試合を大きく支配したものの、サバハは勇敢な戦いぶりを見せた。守備に徹するだけでなく、バルセロナの両サイドバックが攻め上がった隙や、守備から攻撃への素早い切り替えを生かし、幾度となくフアン・ガルシアの守るゴールに迫った。これが試合を大いに盛り上げ、スタンドの熱気も明らかに高まった。

しかし、バルセロナの経験と選手たちの力が徐々に試合を支配し始めた。とりわけハンジ・フリック監督が起用した3トップの動きは際立っており、スピードと技術、狭いスペースでのプレー能力によって、いつでも違いを生み出せることを証明した。