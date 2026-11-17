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「スクデットを狙える」。ミランへの完全移籍については「それが僕の夢。これからも長くここでプレーする自分を思い描いている」と語った。ノッティンガム・フォレストから買い取りオプション付きでミランに期限付き移籍している攻撃的ウイング、オマリ・ハッチンソンが今日語った内容だ。

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「スクデットを狙える」。オマリ・ハッチンソンはミランの野心を隠さない。今後のシーズンも自信を持って見据えている。ミラノの店舗で開かれたミランのファンとの交流会に参加した攻撃的MFは、チームの可能性に強い楽観を示した。タイトルを争い、国内制覇を目指すために必要な力がチームにはあると考えている。

ハッチンソンは、改善すべき点がまだいくつかあるものの、チームには大きな目標を達成するために必要な要素がすべてそろっていると考えている。「選手はそろっているし、良いチームだ。まだ場面によってはリーダーとなる選手が足りないけれど、まさにそこに取り組んでいると思う」と語った。Sportmediasetが伝えている。試合の決定的な場面でより強い存在感を発揮し、さらに結束したチームを築く必要があるということだ。

また、チームの成長における監督とコーチングスタッフの重要な貢献も強調した。ハッチンソンは、ミラネッロで日々行っている取り組みに満足していると述べ、チームが戦術的な指示をできる限り吸収しようとしていることを挙げた。「監督たちとコーチングスタッフは僕たちをとてもうまく導いてくれていると思う。連係が完璧にかみ合えば、素晴らしいことを成し遂げられる」と付け加え、ミランのプロジェクトへの信頼を示した。

夏の移籍市場でノッティンガム・フォレストから加入したハッチンソンは、自身の目標やミランでのプレーを続けたいという思いについても語った。最大の目標は、シーズン終了後にクラブが買い取りオプションを行使し、期限付き移籍を完全移籍に切り替えるよう説得することだ。選手自身は、それが今後のキャリアと選手としての成長にとって特に重要だと考えている。

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「それが僕の夢。これからも長くここでプレーする自分を思い描いている」と、ミランでの経験への喜びを隠さずに明かした。ハッチンソンはさらに、ピッチ上のポジションに強いこだわりはないと説明。ただ、最も自分に合っていると感じるのは右ウイングだという。さまざまな戦術的要請に適応できることも、チームのために生かしたいと考えている。

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2003年生まれのハッチンソンは、自身の技術的な持ち味を最大限に生かすため、常に監督の指示に従いたいと改めて語った。「個人的にはどこでプレーするのも好きだけれど、できれば右サイドがいい。でも、監督にどこで起用されても、戦術的な指示に従って適応し、自分の仕事をして最大限の力を発揮しようとしている。監督は僕がボールを持って何ができるか分かっている。ただ、チャンスをつくって全力を尽くすようにと言ってくれる」。チームの中でさらに重要な役割を担いたいという意欲がうかがえる言葉だ。

イタリアで過ごした最初の数カ月には好感触を得ている一方、ハッチンソンはパフォーマンスを向上させるために努力を続けなければならないと自覚している。「監督は喜んでいるけれど、まだやるべきことはたくさんあると思う。少しずつ出場機会をつかんでいる……。これからも勝ち続けなければならない」と説明した。選手は今後、あらゆる機会を生かして出場時間を増やし、チームの選手起用においてさらに頼れる存在になろうとしているようだ。

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2003年生まれのオマリ・ハッチンソンは、ジャマイカ国籍も持つイングランド人選手で、トップ下や前線の複数のポジションをこなせる。ミラン加入前にはチェルシー、イプスウィッチ・タウン、ノッティンガム・フォレストで経験を積み、プロとしてのキャリアを着実に築いてきた。各クラブでは通算137試合に出場して16ゴールを記録。ジャマイカ代表でもすでに2試合に出場している。

今季のミランでは、ここまでリーグ戦7試合とヨーロッパリーグ4試合の計11公式戦に出場している。セリエAでは2試合に先発し、ウディネーゼ戦ではゴールも挙げた。ここまでの成績は1ゴールで、個人としての成長にも、チームの連係への適応にも、さらなる伸びしろがある。今後はより安定して出場し、ミランの勝利に貢献するとともに、来季以降もミラノに残るにふさわしいことを証明するのが目標だ。