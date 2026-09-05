アニス・ハジ・ムサは土曜午後、NECとのアウェー戦に臨むフェイエノールトの試合メンバーに入っていないと、デ・テレグラーフが報じた。アルジェリア代表FWは、選手バスのナイメヘン行き出発に遅刻し、その後帰宅したという。

ハジ・ムサの不在は、同選手を巡る移籍騒動と無関係ではない。代表歴を持つこのアタッカーは、金曜にフェイエノールトへ3750万ユーロのオファーを提示したイテハドへの移籍を望んでいる。

この金額ならロッテルダムのクラブにとって記録的な移籍金となるが、フェイエノールトは金曜夜に応じない決断を下した。ハジ・ムサはサウジアラビアへの移籍を強く望んでおり、その理由の一つは自身に用意されている天文学的な給与だ。

以前の報道によれば、このFWはアル・イテハドで5シーズンにわたり5000万ユーロ超を稼ぐ可能性がある。

一方でイテハドは、ほかの選択肢も残している。同クラブはPSVのFWエスミル・バイラクタレヴィッチに関心を示しており、そのことはアイントホーフェン側にも伝えられているが、ハジ・ムサも当面は依然として重要なターゲットだ。

サウジアラビアの移籍市場は9月6日日曜に閉まるため、打開までに残された時間は多くない。

フェイエノールトは土曜16時30分、ハジ・ムサを欠いたままナイメヘンでのNECとのアウェー戦に臨む。

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