マイク・フェルウェイとファレンタイン・ドリーセンは月曜日、De TelegraafのKick-Offでフェイエノールトの経営陣を厳しく批判した。デヴィ・リゴーとロベルト・エーンホールンは、この移籍期間でもっと良い仕事ができたはずだというのが、その評価だ。

「リゴーは前任者のテ・クローセを激しく批判した」と、フェルウェイはフェイエノールトについての話題を切り出した。「だが今になって分かったのは、テ・クローセはハジ・ムサの資金も含めて4000万ユーロを用意していたということだ。上田には2500万ユーロのオファーがあり、彼はあまりにも安くリールOSCに売られてしまった。さらに、リードには最大3500万ユーロ近くまで額が上がる可能性があった。そしてタルガリーヌにはハル・シティから2000万ユーロのオファーが届いていた」

「彼らがただ自分たちの仕事をして、良い選手たちを売却していれば、フェイエノールトは当面、非常に多くの資金を手にできていたはずだ。同じテ・クローセが、約1億2000万ユーロの価値があるスカッドを作り上げた。だから私は、リゴーとエーンホールンはこの移籍期間に何かをうまくやれなかったのだと思う。もしリードをすぐに売却していれば、移籍市場でもっと効果的に動けていたはずだ」と、この辛口のアヤックス番記者は付け加えた。

ドリーセンもすぐに話に加わった。「結局またフェイエノールトの“フリーンデン”の話なんだ。彼らは株式の49％を保有している。そしてフェイエノールトが1750万ユーロを支払うと、その25％を失う。さらに2年後にもまた同じことが起こる。だがフェイエノールトは、移籍ウインドーでプラスの移籍収支を記録した場合、株式の一部を買い戻す義務も負っている。もしあの移籍のひとつでも成立していれば、彼らは確実にそうしていただろう。そうなれば移籍収支は非常に大きくなり、フリーンデンの持つ株式の一部を買い戻す義務が生じていたはずだ」

「だが、フェイエノールトのフリーンデンはそこから手を引きたがっていない。そしてエーンホールンはフリーンデンの要請でやって来た。彼らのお気に入りであり、そのまま取締役になった。だから彼がそのフリーンデンに逆らうことはない。エーンホールンはハジ・ムサの移籍を成立させないよう影響を受けたのだ」と、ドリーセンはフェイエノールトのテクニカルディレクターに大きな非難を向けた。

ドリーセンによれば、拒否された銀行保証が、ハジ・ムサが今アル・イテハドの選手ではない理由ではないという。「これは4000万ユーロの移籍の話だ。舞台はサウジアラビアだし、アヤックスに聞いてみればいい。彼らは常に資金を持っていて、支払い能力もある」

「フェイエノールトは電話にもほとんど出なかったし、連絡を取るのも非常に難しかった。長い間引き延ばされ、最終的にはメディカルチェックも実施できなくなった。ロベルト・エーンホールンは、単なるフェイエノールトのフリーンデンの代弁者だ。彼は彼らの仲間なんだ。誰かに押し上げられ、その相手の利益に奉仕できるなら、10回中9回はそうなる。彼は以前から、フリーンデンを買い取ることに前向きではないと明かしていた。そうなると、結局はそのフリーンデンが居座り続けることになる」と、ドリーセンは語った。