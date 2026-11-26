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問題はアル・イテハドがアニス・ハジ・ムサにロシュン・リーグ行きを納得させられるかどうかではないのかもしれない。むしろ難しいのは、シーズン途中に攻撃の最も重要な武器の一つを手放すよう、オランダのフェイエノールトを説得することだ。

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サウジアラビアのクラブが求めているのは、技術とスピード、そして違いを生み出す力を備えたウイングだ。一方、オランダのクラブは、1月に選手を手放せば、得られる売却益以上の代償を払うことになりかねないと考えている。

現状、アル・イテハドは複雑な方程式に直面している。このアルジェリア人選手への関心は今に始まったものではない。昨夏の交渉では、アル・イテハドがおよそ4250万ユーロに達する巨額のオファーを提示する用意があることがすでに明らかになっていた。しかし、契約成立に必要な資金面の保証が不十分だったため、移籍は頓挫した。

そして今、冬の移籍市場が近づくなか、障害はもはや資金面だけではないようだ。移籍のタイミングと、選手を手元に残したいというフェイエノールトの意向が絡む問題となっている。

ハジ・ムサを売りたくないフェイエノールト：金がすべてではない

フェイエノールトがシーズン終了までハジ・ムサを残留させることにこだわっているのは、その技術的な価値を認識しているからだ。とりわけ同選手は、狭いスペースでのドリブル、1対1での突破、さらにはチャンスメイクからゴールに迫るプレーまで多彩な役割をこなし、アタッキングサードで明確な違いをもたらしている。

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それゆえ、高額なオファーが届いたとしても、オランダのクラブの姿勢が変わるとは限らない。これほどの資質を持つ選手をシーズン途中に失えば、チームは早急に代役を探さざるを得なくなる。たとえ獲得に必要な予算があったとしても、同じだけの影響力を発揮できる選手が見つかるとは限らないからだ。

さらに、タイミングもフェイエノールトにとって追加の交渉材料となる。1月に選手を売却しなければならない差し迫った戦力上の必要性はなく、チームの再編やあり得る退団の穴埋めに余裕が生まれる夏まで、選手の将来に関する決断を先送りすることができるからだ。

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選手の意思：移籍のカギ

しかし、フェイエノールトが固執しているからといって、この案件が完全に閉ざされたわけではない。方程式を変え得るもう一つの要素がある。それはハジ・ムサ本人の姿勢だ。24歳の同選手は、アル・イテハドのオファーに、ロシュン・リーグで新たな挑戦に臨み、国内とアジアの両方で大きな野心を持つプロジェクトに加わるチャンスを見出すかもしれない。

このアルジェリア人ウイングが退団の意思をはっきりと示せば、フェイエノールトはより難しい状況に置かれる可能性がある。とりわけ、選手の意思と時を同じくして、新たなオファーと、夏の試みを妨げたものよりも強固な保証が提示された場合はなおさらだ。

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とはいえ、オランダのクラブが契約面と戦力面での立場を崩さない限り、選手の意思だけで移籍成立が保証されるわけではない。

なぜアル・イテハドはハジ・ムサにこだわるのか

このアルジェリア人選手への関心は、戦術面から見て理にかなっているようだ。彼は単なる快足ウイングではなく、多彩な攻撃の打開策を求めるチームなら必要とする特長を備えている。特に守備を固めた相手と対戦する試合ではその価値が際立つ。ボールを保持し、ドリブルで仕掛け、数的優位を生み出す能力は、オープンスペースでのスピードにより大きく依存するウイングとは異なる選択肢を指揮官に与える。

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また、ハジ・ムサはまだ成長の余地がある年齢にあり、獲得は短期的な補強にとどまらない長期的な投資となる。ただし、アル・イテハドには、ほかに選択可能な候補と比較して移籍コストを見極めることも求められる。特定の選手への執着が、移籍市場での計画の重荷とならないようにするためだ。

フランスからアルジェリアへ：才能が育まれた道のり

ハジ・ムサはフランスでキャリアをスタートさせ、トルシー、モンフェルメイユ、ランスの下部組織で経験を積んだ。その後、2022年にオリンピック・シャルルロワを経てベルギーへ渡り、2023年夏にはパトロ・アイスデンでプレーした。

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2024年2月にはフィテッセへのレンタル移籍でオランダリーグに活躍の場を移し、フェイエノールトの関心を引きつけた。フェイエノールトは同年4月に獲得を発表し、ハジ・ムサは2024-2025シーズンから2030年夏までの契約でチームでのキャリアをスタートさせることになった。

国際舞台では、フランス生まれながらアルジェリア代表を選択した。年代別代表でのプレーを経て、2024年3月のボリビア戦でA代表デビューを果たしている。

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したがって、ハジ・ムサの移籍は、アル・イテハドとフェイエノールトによる単なる資金力の勝負ではない。シーズン途中にスター選手を手放す理由を見出していないクラブを相手に、サウジアラビアのクラブが金銭的な魅力とスポーツ面での説得力を両立できるかが試されている。

アル・イテハドの熱意、フェイエノールトの固執、そして選手本人の姿勢がどう転ぶか。来る1月は、このアルジェリア人ウイングがロシュン・リーグを舞台にキャリアの新たな章を開くのか、それともアル・イテハドが獲得の夢を夏まで持ち越すのかを見極める重要な節目となる。