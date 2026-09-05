アニス・ハジ・ムサが、フェイエノールトでの欠場を巡る騒動について、インスタグラムで意味深な反応を示した。アルジェリア人FWは土曜日のNECとのアウェー戦のメンバーには入っていないが、SNS上ではニーメヘンに滞在していることを明かしている。これにより、少なくとも一部ではデ・テレグラーフの先行報道を打ち消した形だ。

ハジ・ムサはインスタグラムのストーリーで、ファン・デル・ファルク・ホテル・ナイメーヘン・レントからの写真を投稿した。そこにFWは、目を引く皮肉めいた文言として「It looks like home」と記している。

この写真によって、ハジ・ムサは少なくともDe Telegraaf の先の報道の一部に異を唱えようとしているようだ。同紙は土曜午後、ウイングの同選手がニーメヘン行きのチームバスの出発に遅れ、その後帰宅したと報じていた。

ハジ・ムサはファン・デル・ファルク・ホテル・ナイメーヘン・レントからの写真を投稿し、そこに目を引く「It looks like home」という文言を添えた。これにより、少なくとも一部ではデ・テレグラーフの先行報道に異を唱えているように見える。

同紙は土曜午後、ハジ・ムサがニーメヘン行きのチームバスの出発に遅れ、その後帰宅したと報じていた。本人の写真からは、少なくともその後にニーメヘンへ到着していたことが分かる。

一方で、ハジ・ムサがメンバー外であること自体は、すでに事実として確定している。ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト監督がNEC戦の先発メンバーを発表し、その中にこのウイングの名前は完全に含まれていない。代わって右にはガウスー・ディアラが入り、左サイドにはルチアーノ・ヴァレンテが入る。

ハジ・ムサの欠場の背景には、ますます過熱する移籍騒動がある。デ・テレグラーフによると、イティハド・クラブが土曜日に再びフェイエノールトへ接触し、此前の3750万ユーロのオファーを数百万ユーロ上積みしたという。

その結果、新たな提案額は4000万ユーロ前後になる見込みだ。仮にフェイエノールトが最終的に退団を認めれば、いずれにしてもクラブレコードになる。マッツ・ウィーファーとサンティアゴ・ヒメネスは、いずれも固定移籍金3200万ユーロで以前に退団している。





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