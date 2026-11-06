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スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、UEFAネーションズリーグのグループステージ最終2試合、チェコ戦とイングランド戦に臨む27人のメンバーを発表した。コモのDFヤコボ・ラモンがサプライズ招集を受けた一方、バルセロナの主力3選手は身体的な問題によりメンバーから外れた。

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デ・ラ・フエンテ監督、重要な2連戦に臨む27人の代表メンバーを発表

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、UEFAネーションズリーグのグループステージ最終2試合に臨む代表メンバー27人を発表した。スペインは11月12日（木）にプラハでチェコと対戦し、15日（日）にはメトロポリターノ・スタジアムでイングランドを迎える。

前回の代表活動期間に4試合全勝を収めた欧州選手権とネーションズリーグの現王者は、すでに準々決勝進出を決めている。

それでもデ・ラ・フエンテ監督率いるスペインは、3月の準々決勝第2戦をホームで戦うため、グループA3の首位確保を目指している。同時に、公式戦43試合連続無敗の記録も守りたいところだ。

バルセロナ勢の負傷離脱が響く中、ハコボ・ラモンがサプライズ招集

今回の選考で最大の注目は、コモのセンターバック、ハコボ・ラモンの招集だ。パウ・クバルシ、ディーン・ハイセン、アイメリク・ラポルトとともに守備陣を補強する存在として、フル代表に初めて選ばれた。

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一方、負傷者が出たことでメンバーの入れ替えも生じた。バルセロナの主力であるエリック・ガルシア、ダニ・オルモ、ロドリの3人は、それぞれ回復を続けているため招集を見送られた。

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守備陣とGK陣には、トッテナムの右サイドバック、ペドロ・ポロとバルセロナのGKジョアン・ガルシアが復帰する。両選手とも前回の代表活動を欠場する原因となった身体的な問題から回復した。

11月の試合に臨む代表メンバー27人

GK：ウナイ・シモン、ダビド・ラヤ、ジョアン・ガルシア、アルバロ・バジェス。

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DF：アイメリク・ラポルト、パウ・クバルシ、マルク・プビル、ディーン・ハイセン、ペドロ・ポロ、ハコボ・ラモン、マルク・ククレジャ、アレックス・グリマルド。

MF：ファビアン・ルイス、ペドリ、ミケル・メリーノ、マルティン・スビメンディ、アレックス・バエナ、フェルミン・ロペス、パブロ・バリオス、マルク・ロカ。

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FW：ミケル・オヤルサバル、フェラン・トーレス、ロベルト・フェルナンデス、ラミン・ヤマル、ニコ・ウィリアムズ、ジェレミ・ピノ、アンデル・バレネチェア。

グループ首位とFIFAランキングでの地位を懸けた2試合

決勝トーナメント進出を早々に決めたものの、スペインはグループステージを締めくくる重要な2試合に臨む。グループ首位でイングランドに勝ち点3差をつけており、ウェンブリーでイングランドを3-2で破った前回対戦に続く勝利を目指す。

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また、FIFA公式ランキングでの世界1位を維持するためにも、チェコ戦とイングランド戦で好結果を残すことが重要となる。

代表チームは11月9日（月）、ラス・ロサスのシウダ・デル・フトボルに集合して合宿を行い、その後プラハへ向かう。