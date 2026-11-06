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スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、UEFAネーションズリーグのグループステージ最終2試合、チェコ戦とイングランド戦に臨む27人のメンバーを発表した。コモのDFハコボ・ラモンがサプライズ招集を受けた一方、バルセロナの主力選手3人は身体的な問題により招集外となった。

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デ・ラ・フエンテ監督、重要な2連戦に向けた27人を発表

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、代表メンバー27人を発表した。UEFAネーションズリーグのグループステージ最終2試合に臨む。スペインは11月12日（木）にプラハでチェコと対戦し、同15日（日）にはメトロポリターノ・スタジアムでイングランドを迎える。

前回の代表活動期間に4試合全勝を収めた欧州選手権とネーションズリーグの現王者は、すでに準々決勝進出を決めている。

それでもデ・ラ・フエンテ監督率いるスペインは、3月の準々決勝第2戦をホームで戦うためにグループA3の首位確保を目指す。同時に、公式戦43試合無敗の記録も守りたいところだ。

バルセロナ勢の負傷離脱が響く中、ハコボ・ラモンをサプライズ招集

今回の選出で最大の注目は、コモのセンターバック、ハコボ・ラモンだ。初のフル代表招集を受け、パウ・クバルシ、ディーン・ハイセン、アイメリク・ラポルテとともに守備陣を厚くする。

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一方、負傷者が出たことでメンバーの入れ替えも生じた。バルセロナの主力であるエリック・ガルシア、ダニ・オルモ、ロドリの3人は、それぞれ回復途上にあり招集を見送られた。

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守備陣とGK陣には、トッテナムの右サイドバック、ペドロ・ポロとバルセロナのGKジョアン・ガルシアが復帰する。両選手は前回の代表活動期間を欠場した身体的な問題から回復した。

11月の試合に臨む27人の全メンバー

GK：ウナイ・シモン、ダビド・ラヤ、ジョアン・ガルシア、アルバロ・バジェス。

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DF：アイメリク・ラポルテ、パウ・クバルシ、マルク・プビル、ディーン・ハイセン、ペドロ・ポロ、ハコボ・ラモン、マルク・ククレジャ、アレックス・グリマルド。

MF：ファビアン・ルイス、ペドリ、ミケル・メリーノ、マルティン・スビメンディ、アレックス・バエナ、フェルミン・ロペス、パブロ・バリオス、マルク・ロカ。

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FW：ミケル・オヤルサバル、フェラン・トーレス、ロベルト・フェルナンデス、ラミン・ヤマル、ニコ・ウィリアムズ、ジェレミ・ピノ、アンデル・バレネチェア。

グループ首位とFIFAランキング1位の維持が懸かる

決勝トーナメント進出を早々に決めたものの、スペインはグループステージを締めくくる重要な2試合に臨む。グループ首位に立ち、イングランドに3ポイント差をつけるスペインは、ウェンブリーでイングランドに3-2で勝利した前回対戦に続く結果を狙う。

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また、FIFA公式ランキングで世界1位の座を維持するためにも、チェコとイングランドを相手に好結果を残すことが重要となる。

代表チームは11月9日（月）にラス・ロサスのシウダ・デル・フトボルに集合して合宿を行い、その後プラハへ出発する。