ハキム・ジアシュがシオニスト政権を窮地に追い込む…ベン・ガフィールは公然と脅しで応酬

ソーシャルメディア上で、イスラエルの国家安全保障相イタイマル・ベン・ゲヴィル氏と、モロッコのサッカー選手でワダド・カサブのハキム・ジアシュ選手との間で、ジアシュ氏がパレスチナ人囚人に対する同国の政策を批判したことを受け、公然と対立する事態となった。

対立の経緯

「アルジャジーラ・ネット」によると、緊張が高まったのは、ザヤシュが自身の公式インスタグラムアカウントにベン・ギヴァー大臣の写真を投稿した際のことだった。これは、クネセト（イスラエル議会）で「死刑」に関する法案が審議されていた時期と重なり、彼はその写真に、このような法律の法的・道徳的正当性について疑問を呈するコメントを添えていた。

ジヤシュ氏は、「（ベン・ゲフェル氏は）今回、新法の成立を単なる自衛だと主張するのだろうか？」と述べた。

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右派の大臣の反応は遅れることなく、彼はジアシュ氏を激しく非難し、「反ユダヤ主義の選手がイスラエル国家に道徳的な説教をするなどあり得ない」と述べた。

さらに脅すような口調でこう付け加えた。「イスラエルは今後、敵に対して慎重に対応することはない……私が就任して以来、刑務所の状況は変わった。神の御心により、我々はすべての武装勢力に刑罰を適用するだろう」。

物議を醸す法案

この論争は、昨年3月下旬にクネセトが、武装攻撃の実行者に対して死刑を科すことを認める法案を可決したことを受けて起きたもので、同法案は62人の議員の支持を得た。

この法案は、国際的およびパレスチナの人権団体から広範な反発を招いた。これらの団体は、拘置施設内の生活環境や衛生状態の悪化が報告される中、イスラエルの刑務所に収容されている数千人の被拘禁者の運命について懸念を表明している。

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政治的な反応

公式の場では、モロッコの「正義と開発党」がこの危機に介入し、ハキム・ジアシュへの連帯を表明する声明を発表した。

同党は、同選手の姿勢を「人道的かつ勇敢」と評し、囚人問題に対する彼の意見表明は、モロッコ国民の心情と、パレスチナ問題に対する同国の歴史的な立場を反映しているとの見解を示した。