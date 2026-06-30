ハキミ、PK戦について：「ボノがいたから勝てると思っていた」

モロッコ代表キャプテンのアシュラフ・ハキミは、オランダを破り2026年W杯ベスト16進出を決めた後、「チームメイトを誇りに思う。この勝利は当然だ」と語った。

モロッコ代表は現地時間火曜未明、メキシコ・モンテレイで行われた2026年W杯32強戦でオランダと対戦。1－1で延長戦を終え、PK戦を3－2で制し、ベスト16進出を決めた。

72分、リヴァプールのコディ・ジャクボが先制点を奪ったが、モロッコは90+1分にイッサ・ディウブが同点弾。延長でも決着つかず、PK戦を3－2で制し、モロッコが勝利した。

試合後、ハキミはBN Sportsのインタビューで「当然の勝利だ。最後まで闘志を貫いた」と語った。

1点ビハインドになってもモロッコらしいスタイルを貫き、試合を巻き返した」と語った。

パリ・サンジェルマンのスターは「多くのチャンスを作り、ボール支配率でも上回っていたが、追加点は取れなかった」と続けた。

「PK戦になった瞬間、勝てると思った。なぜならヤシン・ブノがいるから」と語った。

ボノはサマーフェルの5本目を止め、サイバリが最後のキックを沈めてベスト16進出を決めた。

ハキミは「すべての選手を誇りに思う。我々はアフリカを代表している。メキシコまで応援に来てくれたサポーターに感謝したい。彼らに誇りに思ってもらえるようにすることが、我々の使命だ」と締めくくった。

モロッコ代表は、来週土曜の夕方に開催されるベスト16でカナダ戦に備えている。