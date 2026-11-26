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パリ・サンジェルマンのキャプテンを務めたモロッコ代表DFアクラフ・ハキミは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節、パルク・デ・プランスで行われ2-2の引き分けに終わったローマ戦で圧巻のパフォーマンスを見せた。

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メディア『フット・メルカート』によると、ハキミはフランスの強豪のパフォーマンスにおいて際立った役割を果たし、苦しい時間帯でも責任を担える力を改めて証明した。アフリカネイションズカップ2025決勝をめぐり、スポーツ仲裁裁判所（CAS）がモロッコからタイトルを剥奪してセネガルに戻す裁定を下したことで、ハキミの周囲には重圧がかかっていたが、それをものともしなかった。

パリ・サンジェルマンはローマを相手にリードを守り切れず、今季のチャンピオンズリーグで初めて勝ち点2を取りこぼした。目まぐるしく展開が入れ替わった一戦で、PSGはイリア・ザバルニーとウスマン・デンベレがゴールを決め、アウェイのローマはマリオ・エルモソとドニエル・マレンが得点を挙げた。

試合はホームのPSGにとって苦しい立ち上がりとなり、5分にエルモソのゴールでローマが早々に先制した。その後PSGは試合を振り出しに戻し、後半には逆転に成功したが、78分にヴィティーニャのハンドで与えたPKをマレンに決められ、勝利を逃した。

PSGにとっては期待外れの結果となったものの、ハキミはこの試合で最も輝いた選手の一人だった。ブラジル代表DFマルキーニョスの不在によりキャプテンマークを巻き、攻守両面で力強いプレーを披露。ロッカールームにおける自らの存在感と、困難な状況でチームメイトを牽引する力を示した。

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このモロッコ代表サイドバックの活躍は、極めて微妙なタイミングで生まれたものだった。ここ数日、アフリカネイションズカップ2025決勝に関するCASの裁定の余波が大きな話題となっていた。裁定はモロッコに対するセネガルの勝利を支持するもので、ハキミには注目が集まっていた。とりわけ、火曜日に行われた記者会見でこの問題について言及したこともあり、その視線は一層強まっていた。

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しかし、モロッコ代表のキャプテンは、この問題をめぐる騒動がピッチ上での集中力に影響することを許さなかった。最近の出来事で精神的に揺らぐのではないかという予想とはまったく異なる姿を見せ、ピッチ外での発言や論争とは距離を置き、この試合をプレーで答えを示す機会と捉えた。

ハキミは序盤から右サイドで精力的に動き回り、13分にはペナルティエリア内への鋭い動き出しでローマのゴールを脅かした。その2分後には守備で決定的な対応を見せてサンティアゴ・カストロを止め、攻撃の役割と守備の規律を兼ね備えた選手の手本を示した。

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時間の経過とともに、ハキミは動き出すための適切なスペースを見つけていった。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるローマが敷いた守備組織は、試合の長い時間帯にわたってPSGを大いに苦しめたが、ハキミはスピードと攻撃的なエリアへ進出する能力を生かし、手を緩めることなく挑み続けた。

後半もハキミのフィジカル面での優位は続いた。繰り返し攻め上がり、守備でも体を張り、攻撃の組み立てでも味方を支えた。そして 60分にはパリ・サンジェルマンにPKをもたらした 。ペナルティエリア内でウェズレイを上回って獲得したもので、この場面は試合の重要な転換点となった。

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このPKをウスマン・デンベレが確実に決め、わずか2分後にPSGが勝ち越した。チャンスを生み出したハキミの奮闘が実った形だったが、それでも試合を決めるには至らなかった。終盤にローマが追いつき、両チームは勝ち点1を分け合った。

PSGのキャプテンの奮闘はそれだけにとどまらなかった。最後の最後まで攻撃的な動きを続け、72分にはジョアン・ネヴェスにヒールパスを通した。さらに91分にも得点のチャンスを迎えたが、ボールを思うようにゴールへ飛ばすことはできなかった。

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最終的な結果はその奮闘に見合うものではなかったが、ハキミは個人として大きな収穫を得た。チームが全体として苦しむ中でも安定したパフォーマンスを発揮できることを証明し、またルイス・エンリケ監督の指示に忠実に従う姿勢も示した。ルイス・エンリケ監督は、決定的な場面で違いを生み出し責任を担う役割を、経験豊富な選手たちに託している。

フィジカル面は、ハキミのパフォーマンスにおける最大の強みの一つだった。両ペナルティエリアの間を絶えず行き来し、終盤まで走り続けてプレッシャーをかけ続けたが、目立った疲労の色は見せなかった。試合を通じて守備と攻撃の両方の役割をこなせる力を改めて証明した。

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ローマの1点目の場面では本来のポジションを離れていたものの、それがその後のプレーの質に影響することはなく、チームに貢献し続けることを妨げるものでもなかった。一方で、PSGの主力選手の何人かは、イタリアのチームの守備組織を前に本来のリズムをつかむのに苦しんでいた。