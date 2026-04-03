ハキミ：「メッシとプレーするのは楽しくなかった」

パリ・サンジェルマンのDFアシュラフ・ハキミは、アルゼンチンのスター選手リオネル・メッシが同クラブに在籍していた期間、彼と並んでプレーすることを楽しめなかったと明かした。

メッシには、特に攻撃面においてチームメイトの能力を最大限に引き出す力があるものの、攻撃的サイドバックとしてのハキミの強みは、バルセロナのレジェンドがパリに加入した際、十分に活かされなかった。メッシは、理論上は史上最高の攻撃トリオと評される布陣の形成に貢献した——ネイマールやキリアン・エムバペと共に

しかし、その期間中、PSGは欧州での期待通りの成功を収めることができず、チャンピオンズリーグで成果を上げたのは、ルイス・エンリケが個人の輝きとチームプレーの理想的なバランスを見出した時だけだった。この時期、ハキミはその卓越したスピードと洗練されたラストタッチにより、同世代屈指のサイドバックとして頭角を現した

このモロッコ人DFが真価を発揮したのは、エンリケ監督の就任とメッシ、ネイマールの退団後になってからだった。なお、ハキミとリオネル・メッシは2021年夏の移籍市場で同時にパリに加入しており、クラブは前者の獲得に6800万ユーロを投じた一方、後者はバルセロナからのフリー移籍だった

メッシの加入により、スター選手揃いの攻撃トリオを中心に据えた戦術へと変化し、マウリシオ・ポチェッティーノ率いるチームは必要なバランスを失ってしまった。

ハキミはポッドキャスト『THE BRIDGE』に出演し、次のように語った。「メッシが加入した途端、パリ・サンジェルマンのプロジェクトが変わり、それに伴いチームの戦術も変わった。私たちは以前とは異なる方法でプレーすることになり、私はそれを楽しめなかった」。

ハキミはさらにこう続けた。「攻撃に参加したり、自分が重要だと感じたりといった、自分が好きなプレーができなかった。まるで若手選手のような気分だった。その瞬間、代表チームでの自分の立場を思い出した。代表では重要な選手として扱われているからだ」

そしてこう締めくくった。「パリで自分が望むようなプレーをするのは精神的に辛かった。そしてパリでは批判が殺到し始めた。『なぜモロッコ代表ではあのようなプレーをするのに、パリでは違う姿を見せるのか？調子が悪いのか？それとも別の理由があるのか？』と。人々は違いを理解していない」。



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