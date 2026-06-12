ハキミ、ブラジル戦前に激辛発言

モロッコ代表主将のアシュラフ・ハキミは、2026年W杯グループCのブラジル戦を前に「アトラスの黒豹」として開幕戦で結果を出す準備ができていると語った。

金曜夕方の記者会見でワヒビ監督と共に登場したハキミは「我々はアフリカのブラジルだ。誰もが知っている。ブラジルの実力は明白だが、対決する準備はできている」と語った。

パリSGのスターは明らかな自信で続けた。「全力で臨み、最高の結果を目指す。個人としては明日の準備に集中している。目標はモロッコのファンを喜ばせ、W杯で良いプレーを見せることだ」。

ヴィニシウス・ジュニオールとの対戦については「彼の力は誰もが知っている。何度も対戦した。彼であれ他の選手であれ、守るのはチームだ。私たちは万全を期している」と語った。

優勝候補については「大舞台では有力国などいない。どこも互角だ。ブラジルに名手は多いが、私たちにもいる。接戦になり、細部が勝敗を分ける」と語った。

パリ・サンジェルマンでチームメイトのDFマルキーニョスについては「最近話していない。代表戦ではどちらが勝ってもおかしくない」と語った。 「ここ数日は彼とあまり話していない。二人とも自国の代表に集中しているからだ。パリでは仲が良いが、ピッチではお互いに勝ちたい。勝つのはより優れたチームだ」

最後にハキミはブラジルのスター、ネイマールを称えた。「最高の選手と対戦するのは楽しい。ネイマールもそうだ。彼にとって最後のW杯かもしれないので、ぜひピッチで対戦したい」。

モロッコ対ブラジルは大会初日の注目カードで、両チームはハイチ、スコットランドとグループCに入り、決勝トーナメント進出を争う。