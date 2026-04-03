モロッコ代表のアシュラフ・ハキミは、パリ・サンジェルマンでの通算200試合目を最高の形で祝った。フランスリーグの試合で、パルク・デ・プランスで行われたトゥールーズ戦において、チームを率いて3-1の貴重な勝利を収めたのだ。

試合後、ハキミはこの偉業に対する誇りを表明し、PSGでの200試合出場は自身のキャリアにおいて特別な瞬間であると強調した。特に、チームの首位を固める重要な勝利と重なったことは、その意義を一層深めている。

この試合では、フランス人選手オスマン・デンベレが際立った活躍を見せ、素晴らしいパフォーマンスを披露して2ゴールを決めた。そのうちの1つは、ファンから今シーズンのベストゴールの一つに挙げられた見事な左足シュートだった。

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さらに、ロスタイムにゴンサロ・ラモスが3点目を決め、ルイス・エンリケ監督率いるチームの優位性を確固たるものにした。

この勝利により、パリ・サンジェルマンは勝ち点を63に伸ばし、ランスに4ポイント差をつけて優勝に大きく近づいた。また、チームはチャンピオンズリーグでのリヴァプールとの注目の対戦を控える中、好調なパフォーマンスを維持している。