モロッコとセネガルの間で行われたアフリカネーションズカップ決勝の余波はなお続いており、法的側面に限った話ではない。セネガル代表は、アフリカサッカー連盟（CAF）がモロッコに優勝を授与した決定に対し、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴した。

「アトラスの獅子」主将のアシュラフ・ハキミは、この決定と決勝戦を取り巻いた論争について、昨夜水曜日のUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でパリ・サンジェルマンがリバプールに2-0で勝利した後、放送局「モビスター」の取材で語った。

ハキミは「ピッチ内は難しい瞬間で、緊張に包まれていました。タオル騒動の件で、僕たちが見せた姿を誇りには思いません。それでも、競争の面ではチームは良い姿を見せた。相手と大会を尊重しました」と述べた。

ハキミが言及したのは、決勝戦中にモロッコ代表の選手たちがセネガルのGKエドゥアール・メンディのタオルを奪おうとした試みであり、そのタオルは後に試合の出来事を象徴するものとなった。

一方で、モロッコのサイドバックはセネガル代表の振る舞いを非難し、CAFがモロッコにタイトルを与えた決定への支持を示したうえで、「いま、何が起こるべきかが評価されています。アフリカサッカーの利益に資する決定が下されることを願っています」と付け加えた。

さらに「僕たちはそれに値するので優勝したい。あのような形でピッチを去ることは許されない」と続けた。

2点差以上で勝てなかったことに不満

別の話題では、元インテルおよびボルシア・ドルトムントのスターである彼は、勝利したにもかかわらずパリ・サンジェルマンがリバプールに対して得た点差が小さいことに満足していない様子を見せ、「作った明確なチャンスを考えると、もっと大きな差をつけられなかったことに少しフラストレーションを感じる。でも、チーム全体の出来には満足している」と語った。

ハキミはこの機会を利用して、チャンピオンズリーグ優勝争いにおけるパリ・サンジェルマンの可能性を強調し、「以前も言ったように、このチームを疑うべきではない。僕たちは現王者で、それを何度も証明してきた。彼らが僕たちを終わったと思うとき、僕たちは最高の状態になる。シーズンのいまの局面を理解しているし、このペースを維持して可能な限り遠くまで進みたい」と述べた。

それでもハキミは第2戦でリバプールを軽視しないよう警告し、「サッカーは非常に速く状況が変わる。アンフィールドはとても難しい。最大限集中し、突破が決まったなどと思ってはいけない。いつも通り勝ちに行き、この対戦を決着させなければならない」と強調した。

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