フランススポーツ界と司法界は、本日金曜日、2023年の強姦容疑で公判送致されたモロッコ代表アシュラフ・ハキミ選手の行方に注目し、ヴェルサイユ控訴裁判所の判決を見守っている。

この間、ハキミはモロッコ代表として2026年W杯に出場し、明日早朝のスコットランド戦（グループC第2戦）に備えている。

モロッコ代表のサイドバックは主将として大会に臨み、すべての容疑を否定している。

フランスのRMCネットワークによると、控訴裁の判断で正式公判へ進むか、送致決定が取り消されるかが決まる。

昨年2月、捜査判事はパリ・サンジェルマン所属の同選手を公判に付すと決定。これに対し選手は事件の取り下げと手続き停止を求めて控訴していた。

告発の概要

事件は2023年2月、当時24歳の女性がハキミを告発した。彼女は同年1月、インスタグラムで知り合い、彼が手配した専用車で自宅へ向かったと主張している。

彼女は「同意なくキスや身体接触があり、その後強姦された」と供述。なんとか逃げ出し、友人に迎えに来てもらったという。

捜査の結果、ハキミは司法監視下に置かれ、その後、捜査判事が公判へ付すことを決定した。

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ハキミ側は無罪を主張している。

一方、弁護士ファニー・コラン氏は、証拠が被害者供述に偏っており、捜査記録の一部が彼女の説明と矛盾すると主張した。

また、被害者と友人の間で交わされたメッセージも議論の対象となった。

一方、原告側弁護士ラシェル・フルール・バルド氏は、3人の裁判官がハキミを強姦容疑で刑事裁判所に送致する十分な証拠があると判断したと強調した。

被害者は「私の声を聞いてほしい」と訴えた。

この日初めてメディアの前に立った被害者は仮名でフランスメディアに語り、法廷で自身の主張を述べられる裁判を望むと明かした。

彼女は、起きたことを話し、自分の供述が十分に聴取されることを望んでいる。