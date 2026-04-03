ハキミ：「この形でアフリカ王者の座を受け入れる」

パリ・サンジェルマンおよびモロッコ代表の右サイドバック、アシュラフ・ハキミが、アフリカサッカー連盟（CAF）が2025年アフリカネイションズカップの開催権をセネガルから剥奪し、モロッコに付与した決定について、初めて自身の見解を述べた。

この発言は、友人であるレアル・マドリードのスター、キリアン・エムバペと共にポッドキャスト「The Bridge」に出演した際に行われたもので、大きな論争を巻き起こしているにもかかわらず、ハキミはこの決定に対する喜びを隠さなかった。

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元レアル・マドリードの選手は次のように語った。「たとえこのような形でアフリカネイションズカップを制することになったとしても、我々はそれを受け入れる。非常に喜んでいる。この瞬間を本当に長い間待ち望んでいた。」

なお、セネガルは最近、CAF（アフリカサッカー連盟）の控訴委員会の決定に対し、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に異議申し立てを行った。また、セネガル代表はペルーとの親善試合の合間に、サポーターの前で優勝トロフィーを披露して祝った。

「テランガのライオンズ」は決勝戦の開始から約15分間ピッチを退いていたが、その後ピッチに戻り、延長戦で1-0と勝利を収めた。一方、レアル・マドリードのスター選手イブラヒム・ディアスは、後半終了間際に「アトラスのライオンズ」に優勝をもたらすはずだったPKを失敗していた。