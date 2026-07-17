ハキミを救い、バルセロナとレアル・マドリードを激怒させた：ワールドカップ決勝の判定が物議を醸している！

国際サッカー連盟（FIFA）は、来週日曜にニューヨークのメットライフ・スタジアムで行われる2026年ワールドカップ決勝（スペイン対アルゼンチン）の主審に、スロベニアのスラフコ・ヴィンシッチ氏を選出した。同氏の過去には疑問が残るため、この決定は物議を醸している。

FIFAは同胞のトマシュ・クランケニック、アンドラズ・コヴァシッチを副審に、ヨルダンのアドハム・アル＝マハドマを第4審判、モハメド・アル＝クラフをVARに任命した。

ヴィンシッチ氏は「最初は驚き、その後大きな喜びが湧き上がった。体が震えた。ワールドカップ決勝を裁くことは最高の栄誉だ。すべての審判の夢であり、母国を代表できることを誇りに思う」と語った。

だが今大会では、彼の判定に疑問の声も上がっている。 ブラジル対モロッコ戦（ハキミがフィネシウスの足首に激しいタックルを仕掛けたが警告なし）、ヨルダン対アルジェリア戦、メキシコ対エクアドル戦（ピエロ・ヘンカペに物議を醸す7枚のイエローカードと1枚のレッドカードを提示）の計3試合を担当した。

さらに、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝のバイエルン・ミュンヘン対レアル・マドリード戦では、8分前に出した1枚目のイエローカードを無視してエドゥアルド・カマヴィンガに2度目の警告を与え、大きな批判を受けた。 2022年のグループステージ・インテル戦でもハンド判定が物議を醸し、バルセロナは不公平感を抱いた。

さらに懸念されるのは彼の犯罪歴だ。2020年、ボスニア・ヘルツェゴビナで麻薬と売春を取り締まる警察の摘発作戦中に逮捕され、その際、男性26人と若い女性9人が拘束された。 現場ではコカインが入ったバッグ4つ、拳銃10丁、防弾チョッキ3着、現金1万ユーロ以上が押収された。

ヴィンシッチは「昼食の誘いを受けたが、それが最大の過ちだった。あの農場には偶然立ち寄っただけで、仕事の会議のためにボスニアにいた。警察が突然到着したとき、私は同僚と座っていたが、そのグループとは無関係だ」と弁解した。

彼は証人として事情聴取を受けた後、釈放され、現在も容疑は確認されていない。 所属するスポーツ連盟は「一連の不幸な出来事」と位置づけ、彼を支援している。それでも、この騒動はサッカー史上最も重要な試合の影となっている。チケット売上は史上最高額の見込みで、一部は200万ドルを超えるとも予想される。