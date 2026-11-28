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パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督が、土曜日のリーグ・アン、ロリアン戦を前に、ヌーノ・メンデスとアクラフ・ハキミを攻撃的な位置でどう起用しているか説明した。デジレ・ドゥエとクヴィチャ・クヴァラツヘリアを欠く中、両サイドバックを生かした柔軟な攻撃策を試している。

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PSGで攻撃的な役割を担うメンデスとハキミ

パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督が、ヌーノ・メンデスとアクラフ・ハキミがチームの攻撃をどう推進しているか説明した。土曜日にパルク・デ・プランスで行われるリーグ・アンのロリアン戦を前にした発言だ。デジレ・ドゥエとクヴィチャ・クヴァラツヘリアを起用できない中、PSGは攻撃力を維持するため、チーム内で解決策を探し続けている。

リーグ・アンで8連勝中のPSGは首位に立つ。主力のサイドアタッカーを欠いたまま国内と欧州の試合を戦う中、ルイス・エンリケ監督のチームは絶えず適応を図っている。

「ハキミはほぼ常にストライカーとしてプレーしている」

金曜日の記者会見でルイス・エンリケ監督は、移籍市場が開いていない間、コーチングスタッフがメンデスやハキミに通常とは異なる役割を積極的に試していると説明した。新戦力の獲得だけに頼らず、選手たちがピッチ上で何をこなせるか示すことに期待している。

「移籍市場が開いておらず、選手を獲得できない中でも、我々は常にチームを良くしようとしている。試合ごとに異なる状況を考える。皆さんが疑問に思うかもしれないことでも、選手たちならこなせると証明しようとするスタッフだ」とルイス・エンリケ監督は語った。「我々は常にさまざまな可能性を受け入れている。ヌーノ・メンデスはすでにウイングとしてプレーしたし、ハキミはほぼ常にストライカーとしてプレーしている。チームをさらに良くする方法を探し続けている。それが機能するかどうか、答えを出すのは選手たちだ」

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システムを支える多才さと統制された動き

メンデスとハキミは、適応力を備えたチームの一員だ。ほかにもウォーレン・ザイール＝エメリ、セニー・マユル、ルーカス・ベラルド、ウスマン・デンベレ、マグネス・アクリウシュ、ヴィティーニャらがいる。ルイス・エンリケ監督は、ポジションにとらわれない動きが機能するのは、選手たちが攻撃時の動きと守備時の規律を両立できてこそだと指摘した。

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「統制された流動性のような全般的な状況を練習するには、そうした自由が必要だ。守備では適切なポジションを取らなければならない。このバランスを取るのは難しい。そうでなければ、どのチームも我々のようにプレーするだろう。それを管理できる知性と能力を持った選手が必要だ」と説明した。

ロリアンの守備を相手に試される戦術

メンデスとハキミは土曜日の夕方、パルク・デ・プランスで規律あるロリアンの最終ラインと対峙する。アレクサンドル・デュジュー監督率いるチームは、直近のリーグ戦6試合でわずか3失点に抑えている。

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首位PSGがリーグ・アン9連勝を目指す上で、サイドバックの攻撃参加によって、引いて守るロリアンを崩せるかが鍵となる。