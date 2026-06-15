国際サッカー連盟（FIFA）は決定を撤回し、 2026年ワールドカップの公式記者会見で、どの国でもスペイン語での質疑応答を許可すると発表した。これは、スペイン語が広く使われる言語にもかかわらず、開催国メキシコと米国でジャーナリストや選手がスペイン語を使用できない事例が相次ぎ、議論になったことを受けた措置だ。

FIFAは「今週末から公式会見でスペイン語通訳を提供する」と発表した。 この決定は、記者やファンが驚いた複数の出来事を受けてのものだ。特にブラジル対モロッコ戦の前、ヴィニシウスがスペイン人記者にスペイン語で話すよう促した際、FIFA担当者が「通訳システムにスペイン語がない」と遮った出来事が象徴的だった。

マドリード生まれのモロッコ代表DFアシュラフ・ハキミもスペイン語で答えようとした際、主催者に公認言語を使うよう指示された。 また、メキシコの記者がスペイン語で質問しようとした際、バルセロナ所属のフレンキー・デ・ヨングがスペイン語で答える用意があったにもかかわらず、FIFAが会話を中断した。

これらの場面は広く拡散し、批判を招いた。多くの記者は、スペイン語がメキシコと米国で開催されたワールドカップの記者会見から除外された理由を理解できなかった。スペイン語は両国で広く使われているにもかかわらず、FIFAは使用を禁止していないと強調した。 ただし、問題が生じたのはスペイン語がどちらのチームの公用語でもない試合だった。