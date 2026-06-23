スペイン生まれの選手11人が、2026年ワールドカップで他国の代表として出場する。6人はモロッコ代表、残り5人はアルゼンチン、ガーナ、メキシコ、ウルグアイ、エクアドルの代表にそれぞれ所属している。

スペイン紙「AS」によると、最も注目されているのはマラガ生まれでレアル・マドリードのFWイブラヒム・ディアスだ。彼はEURO 2024前にモロッコ代表でのプレーを決断し、大きな話題となった。 ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の下で出場機会が限られたことが、モロッコ代表選択の決め手となった。

パリ・サンジェルマンで欧州制覇を経験したモロッコ代表キャプテン、アシュラフ・ハキミもその一人だ。両親はモロッコ人だが、彼はマドリード生まれでヘタフェ育ちである。 パルマ・デ・マヨルカ生まれのシャディ・リヤド、トラサ出身のイスマイル・サイバリ、メリーリャ生まれのモハメディ、バルセロナ近郊フィッチ生まれのアイユーブ・アミムーニもモロッコのユニフォームを着る。

ニコ・バズも注目の選手だ。コモでプレーする中盤の選手は、サンタ・クルス・デ・テネリフェ出身で、レアル・マドリード復帰が噂された。 父パブロが1998年フランスW杯でアルゼンチン代表としてプレーしたことから、自身も同国代表を選んだ。

ビルバオ生まれのイニャキ・ウィリアムズもW杯に出場する。スペイン代表で1試合プレーしたが、出場機会を求めて両親の出身国ガーナを選択し、2022年に「ブラック・スターズ」としてデビューした。

スポルティング・ブラガのロドリゴ・サラザールはアルバセテ生まれ。元ウルグアイ代表ホセ・ルイス・サラザールの息子で、自身もウルグアイ代表として本大会に出場する。

メキシコ代表にはオビエド生まれのアルヴァロ・ビダルゴもいる。彼は6年間クラブ・アメリカでプレーし、メキシコ代表の出場資格を得た。

また、カンタブリア州マリアニョ出身でエクアドル人の両親を持つジェレミー・アリバロも選出された。彼はラシン・サンタンデール下部組織出身で、現在はシュトゥットガルトでプレーしている。 昨年11月、2部リーグ前半戦で8得点を挙げエクアドル代表に招集され、今回W杯メンバー入りを果たした。