パリ・サンジェルマンのアシュラフ・ハキミは、2026年W杯グループステージ最終戦のハイチ戦（4-2）でモロッコ代表として1得点1アシストを記録した。

ハキミは先制点を挙げ同点（1-1）とし、さらにイスマイル・アル・サイバリのゴール（2-2）をアシスト。MOMに選ばれた。

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これによりハキミは、1998年スコットランド戦で同記録を達成したアブドゥル・ジャリール・ハダ「カマチョ」に続き、1試合で得点とアシストを記録したモロッコ代表史上2人目の選手となった。

また、元ボルシア・ドルトムントのスターは、モロッコ代表のワールドカップ最多出場記録を13試合に伸ばし、ハキム・ジヤシュやエズディン・オナヒ（10試合）を抜いた。

この勝利でモロッコはグループCを7ポイントで終え、得失点差でブラジルに次ぐ2位通過を決めた。

モロッコはグループ6首位のオランダ、日本、スウェーデン、チュニジアの勝者とラウンド32で対戦する。一方、スコットランドを3-0で下したブラジルは同グループ2位と戦う。

最終節を首位で迎えるオランダが1位を維持すれば、モロッコとの対戦が濃厚。日本は得失点差で2位につけ、両チームとも勝ち点4。



