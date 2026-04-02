ハキミが明かす：モロッコ代表入り後、スペイン代表でトレーニングをした…それが私を遠ざけた

パリ・サンジェルマンのDFアシュラフ・ハキミは、レアル・マドリード在籍中にスペイン代表のユースチームに招集されていたにもかかわらず、スペイン代表ではなくモロッコ代表でプレーすることを決断した理由を説明した。

ハキミは木曜日、ポッドキャスト「THE BRIDGE」に出演した際、モロッコ紙「アル・バトゥーラ」が伝えたコメントの中で、「私はモロッコでキャリアをスタートさせたが、スペインから招集を受けた。その時はレアル・マドリードに所属していた」と語った。

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元レアル・マドリードのスターはさらにこう付け加えた。「レアル・マドリードでは『スペイン代表で2、3日トレーニングして、どんな気分か確かめてみたらどうだ？』と言われたんだ」。

彼は続けた。「実際に参加して試してみたが、居心地が良くなかった。モロッコでキャリアを続けること――そして父のためにも――の方が心地良いと伝えた。そこで物事はうまくいった。レアル・マドリードのトップチームに昇格する前から、私はモロッコを選んでいた。この決断は自分の気持ちに従って下すべきだ」

ハキミはさらにこう付け加えた。「誰かが来てプロジェクトについて話してくれるというよりも、これは個人的な問題だ。今日ある監督がいても、明日には別の考えを持つ別の監督が来るかもしれないのだから」