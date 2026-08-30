インテルは日曜日のカリアリ戦で、不必要に試合を緊迫させた。ミラノ勢はほぼ試合全体を支配し、大差勝ちにできるだけのチャンスも作った。だが、得点したのはハカン・チャルハノールのみだったため、長い時間にわたって緊迫した展開が続いた。それでも最終的には、王者がリードを守り切って0-1で勝利。インテルはこれで2試合を終えて勝ち点6、カリアリは2試合で勝ち点3となっている。

インテルが0-1でリードして前半を終えたのは、小さな奇跡と言っていいものだった。 ネラッズーリはサルデーニャで完全に主導権を握り、15本のシュートを放ちながら、引き金を引けたのはわずか1度だけだった。

10分、ニコロ・バレッラがチャルハノールにスペースを見いだすと、ペナルティーエリア手前でトルコ代表MFにはあまりにも大きな余裕が与えられていた。チャルハノールは完璧なキック技術を生かし、ボールを見事に隅へ流し込んで0-1とした。

その後はインテルが次々とチャンスを生み、絶え間ない脅威を与え続けた。クリスティアン・キヴ監督のチームは、ただ決定力をまったく欠き、フェデリコ・ディマルコ、フランチェスコ・エスポジト、ラウタロ・マルティネス、そしてマヌエル・アカンジらがチャンスを逃した。

後半に入っても試合の流れはほとんど変わらなかった。インテルは支配を続け、カリアリはある程度すでに敗戦を受け入れているようにも見えた。それでもチャンスは生かされず、時間の経過とともにカリアリは少しずつ自信を深めていった。

ほとんど避けられないようにも思えたカリアリのビッグチャンスは、終了10分前に訪れた。ミシェル・アドポがペナルティーエリア内で完全にフリーの状態からシュートを放ったが、ジョゼップ・マルティネスが試される前に、ヤン・ビセックがゴールライン手前でヘディングでかき出し、インテルの英雄となった。