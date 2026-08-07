かなり昔、サッカー界には、選手たちに週の間は走り込みと筋力トレーニングだけをさせ、週末の試合でより「ボールに飢えた」状態にするという、今振り返ればやや疑問の残るアプローチがあった。もちろん、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督が突然その手法を採り入れていると考えるべきではない。だが、香港でのアストン・ヴィラ戦を2-1で制した一戦ぶりは、そうした見方をしてしまうほどのものだった。

ミュンヘンの選手たちは時間帯によって、まるで中国のファンからテストマッチの拍手を得るためではなく、コンパニが目標に掲げるチャンピオンズリーグ制覇を懸けているかのようにボールを追い回した。明らかに驚いた様子のヴィランズに対し、相手陣内、あるいはしばしば相手ペナルティーエリア内で最大限にアグレッシブなプレスを仕掛け、高い位置で何度もボールを奪った。

そのキープレーヤーとなったのがコンラート・ライマーだ。万能型のこの選手はトップ下とセンターフォワードを合わせたような役割を担い、全盛期のトーマス・ミュラーのように極端なプレッシングを組織した。バイエルンではこれまで主にサイドバックとしてプレーしてきたライマーだが、オーストリア代表ではこの中央の役割をすでに何度も務めており、たとえばW杯でのヨルダン戦勝利でもそうだった。

バイエルン：W杯組がプレシーズン初先発

なお、ライマーの意外な配置は、ある程度やむを得ない事情によるものでもあった。このプレシーズンの時点で、コンパニには攻撃の中央にトップクラスの代替案がない。ハリー・ケインとマイケル・オリーズはまだW杯休暇中で、アジアツアーから戻ってからトレーニングに合流する。ジャマル・ムシアラ、新戦力イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、レンナルト・カールはミュンヘンで復帰に向けて調整を続けている。

一方の守備陣では、アストン・ヴィラ戦で数人のW杯組が今回のプレシーズンで初先発を飾った。GKにはキャプテンのマヌエル・ノイアー、センターバックはキム・ミンジェとジョナタン・ター、左サイドバックはナタニエル・ブラウン、そしてトム・ビショフと並ぶアンカー役にはアレクサンダル・パブロヴィッチが入った。右サイドバックでは放出候補のサシャ・ボエがまずまずのパフォーマンスを見せた。

両ウイングでは、2人のタレント、マイコン・カルドーゾ（17）とティム・ビンダー（19）がいくつか見せ場をつくった。ライマーと並んで最前線でまず目立っていたミュンヘンの選手はアリヨン・イブラヒモビッチだったが、2度の好機を決め切れなかった。 19歳の下部組織出身選手は来季、左ウイングのルイス・ディアスのバックアッパーとして計算されている。

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バイエルン：キム・ミンジェとルイス・ディアスの得点で勝利

全体として、バイエルンは圧倒的な優位と激しいプレッシングを見せながらも、それを得点に十分結びつけられなかった。30分過ぎあたりからややテンポは落ちたが、まさにその時間帯にミュンヘンが先制する。37分、ビショフのFKをキム・ミンジェが頭で押し込んだ。ノイアーは前半、危険なシュートを1本も浴びなかった。

慣れないポジションで精力的なプレーを見せたライマーは、ハーフタイムで退いた。代わってヨシプ・スタニシッチが入り、左サイドバックに入った。ライマーが担っていたプレッシングのリーダー役は、もともと左サイドバックだったブラウンが引き継いだ。後半の途中にはさらにルイス・ディアス、ジョアン・パリーニャ、伊藤洋輝、バスティアン・アッソモ、フィリップ・パヴィッチ、グイド・デラ・ローヴェレも投入された。いくつかの決定機を逃した後、74分にイブラヒモビッチのアシストからディアスが見事なシュートを決め、2-0とした。83分にはジョアン・ゴメスがヴィラの1点を返し、その数秒後にはタミー・エイブラハムに対するノイアーの見事な反応が同点弾を阻止した。

ヴィラ戦での2-1は、4試合目のテストマッチで3勝目となった。3部のSVヴェーエン・ヴィースバーデンに敗れた後、バイエルンは直近でFCロッタッハ＝エーガーンと済州SK FCに勝利していた。ミュンヘンは土曜日に帰国する。そのちょうど1週間後、次のテストマッチでRBライプツィヒとアリアンツ・アレーナで対戦する。