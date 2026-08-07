かなり昔、サッカー界には今の視点からするとやや疑問の残るアプローチがあった。選手たちには週の間、走り込みと筋力トレーニングだけをさせ、週末の試合でより「ボールに飢えた」状態にするというものだ。もちろん、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督が突然この手法を取り入れているとは到底考えにくい。だが、香港でのアストン・ヴィラ戦での2-1の勝利ぶりを見ると、そうではないのではと思わせるものもあった。

バイエルンは時間帯によって、まるで中国のファンから拍手を受けるためのテストマッチではなく、コンパニが目標に掲げるチャンピオンズリーグ制覇が懸かっているかのようにボールを追い回した。明らかに面食らっていたヴィランズに対し、相手陣内、あるいはしばしばそのペナルティーエリア内でさえ最大限にアグレッシブに襲いかかり、高い位置で何度もボールを奪った。

そのキープレーヤーだったのがコンラート・ライマーだ。万能型のライマーはトップ下とセンターフォワードを掛け合わせたような役割でプレーし、全盛期のトーマス・ミュラーのように極端なプレッシングを組織した。バイエルンではこれまで主にサイドバックとしてプレーしてきたライマーだが、オーストリア代表ではこの中央の役割をすでに何度も担っており、たとえばワールドカップでのヨルダン戦勝利でもそうだった。

バイエルン：ワールドカップ参加組がプレシーズンで初先発

なお、ライマーの意外な配置は、ある意味ではやむを得ないものでもあった。このプレシーズンの時点で、コンパニには攻撃の中央で使える有力な代案がいなかったからだ。ハリー・ケインとマイケル・オリーズはまだワールドカップ休暇中で、アジア遠征から戻ってからようやくトレーニングに合流する。ジャマル・ムシアラ、新戦力イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、レンナルト・カールはミュンヘンで復帰に向けて調整を続けている。

一方、アストン・ヴィラ戦では守備陣でワールドカップ参加組の数人が今プレシーズン初先発を果たした。GKはキャプテンのマヌエル・ノイアー、センターバックはキム・ミンジェの隣にヨナタン・ター、左サイドバックはナタニエル・ブラウン、中盤のアンカーにはトム・ビショフの隣にアレクサンダル・パブロヴィッチが入った。右サイドバックでは放出候補のサシャ・ボエがまずまずのパフォーマンスを見せた。

ウイングでは2人の若手、マイコン・カルドーゾ（17）とティム・ビンダー（19）がいくつか見せ場を作った。ライマーと並んで最前線では、当初アリヨン・イブラヒモビッチが最も目立ったミュンヘンの選手だったが、2度の好機を決め切れなかった。 19歳の生え抜きは来季、左ウイングでルイス・ディアスのバックアップとして計算されている。

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バイエルン：キム・ミンジェとルイス・ディアスの得点で勝利

全体として見れば、バイエルンは明確な優位性と激しいプレッシングを生かし切れなかった。30分過ぎあたりからややテンポは落ちたが、よりによってその時間帯にミュンヘン勢が先制する。37分、ビショフのFKをキム・ミンジェがヘディングで押し込んだ。ノイアーは前半、危険なシュートを1本も受けなかった。

不慣れなポジションで精力的なプレーを見せたライマーは、ハーフタイムでピッチを退いた。代わってジョシプ・スタニシッチが入り、左サイドバックに入った。ライマーが担っていたプレッシングの先導役は、今度はもともと左サイドバックのブラウンが引き継いだ。後半途中にはさらに、ルイス・ディアス、ジョアン・パリーニャ、伊藤洋輝、バスティアン・アッソモ、フィリップ・パヴィッチ、グイド・デラ・ロヴェレが投入された。いくつかの決定機を逃した後、74分にイブラヒモビッチのアシストからディアスが見事なシュートを決め、2-0とした。83分にはジョアン・ゴメスがヴィラの1点を返し、その数秒後にはタミー・アブラハムのシュートに対するノイアーの素晴らしい反応が同点弾を阻んだ。

ヴィラ戦での2-1は、4度目のテストマッチでの3勝目となった。3部のSVヴェーエン・ヴィースバーデンに敗れた後、バイエルンは直近でFCロッタッハ＝エーガーン、そして済州SK FCに勝利している。ミュンヘン勢は土曜日に帰国する。そこからちょうど1週間後、次のテストマッチではアリアンツ・アレーナでRBライプツィヒと対戦する。