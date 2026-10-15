アヤックスは木曜日、ハイドゥク・スプリトとのアウェー戦でカンファレンスリーグの戦いをスタートさせる。ミチェル・サンチェス監督はおおむねおなじみの顔ぶれを起用するものの、前線には変更があるという。Voetbalzoneの予想だ。この欧州での一戦は18時45分にキックオフし、Ziggo Sport Selectで生中継される。

カスパー・ドルベリ、ステーフェン・ベルフハイス、ダレイ・ブリント、カイオ・エンリケ、アントン・ガーエイ、シモン・アドリンガ、イヴ・ビスマはアヤックスの遠征メンバーに入っていない。一方、ミチェル監督はGKアイメアン・エル・ハニとMFモハメド・アブダラをスプリトに帯同させた。

アヤックスのゴールを守るのはマルク・テア・シュテーゲン。ハイドゥク戦ではルーカス・ローザが右、オーウェン・ワインダルが左のサイドバックを務める見込みだ。チロ・ケーラーとユーリ・バースがアムステルダムのクラブの守備陣の中央を形成する。

中盤ではソフィアン・アムラバトが守備の安定を担い、主将デイヴィ・クラーセンが経験をもたらす。ユリアン・ブラントは中盤とアヤックスの前線をつなぐ役割を担う。

右サイドから脅威を生み出すのはヴィクトル・ツィガンコフの役目だ。ミチェル監督は今回、左サイドにオスカル・グルーフではなくアブデラ・ウアザンを選ぶ。NEC戦で得点を挙げたトル・アロコダレが前線のターゲットとなる。

アヤックスはNECとの期待外れの1-1の引き分けを経て、巻き返しを狙う。ハイドゥクは先週末、宿敵ディナモ・ザグレブに2-1で勝利し、クロアチアリーグの首位に立っている。

アヤックスの予想スタメン：テア・シュテーゲン、ローザ、ケーラー、バース、ワインダル、クラーセン、アムラバト、ブラント、ツィガンコフ、トル、ウアザン。