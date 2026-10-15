アヤックスは木曜日、ハイドゥク・スプリトとのアウェー戦でカンファレンスリーグの戦いをスタートさせる。ミチェル・サンチェス監督はおおむねおなじみの顔ぶれを起用するが、前線には変更があると Voetbalzone は予想している。この一戦は18時45分にキックオフを迎え、Ziggo Sport Selectで生中継される。

カスパー・ドルベリ、スティーヴェン・ベルフハイス、デイリー・ブリント、カイオ・エンリケ、アントン・ガーイ、シモン・アドリンガ、イヴ・ビスマはアヤックスのメンバーから外れた。一方、ミチェル監督はGKアイメン・エル・ハニとMFモハメド・アブダラをスプリトに帯同させている。

アヤックスのゴールを守るのはマルク・テア・シュテーゲン。ハイドゥク戦では右サイドバックにルーカス・ローザ、左サイドバックにオーウェン・ワインダルが入る見込みだ。センターバックはティロ・ケーラーとユーリ・バースが務める。

中盤ではソフィアン・アムラバトが守備を引き締め、主将デイヴィ・クラーセンが経験をもたらす。ユリアン・ブラントは中盤とアヤックスの前線をつなぐ役割を担う。

右サイドからのチャンス創出はヴィクトル・ツィガンコフに託される。ミチェル監督は今回、左サイドにオスカル・グローフではなくアブデラ・ウアザンを選ぶ。NEC戦で得点したトル・アロコダレが前線の起点となる。

アヤックスはNECとの期待外れの1-1の引き分けから巻き返しを狙う。ハイドゥクは先週末、宿敵ディナモ・ザグレブに2-1で勝利し、クロアチアリーグの首位に立っている。

アヤックスの予想先発メンバー：テア・シュテーゲン；ローザ、ケーラー、バース、ワインダル；クラーセン、アムラバト、ブラント；ツィガンコフ、トル、ウアザン。