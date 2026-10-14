アヤックスは木曜日、ハイドゥク・スプリトとのアウェー戦でカンファレンスリーグでの戦いをスタートさせる。ミチェル・サンチェス監督はおおむねおなじみの顔ぶれを起用するものの、前線には変更があると、Voetbalzoneは予想している。この欧州での一戦は18時45分にキックオフを迎え、Ziggo Sport Selectで生中継される。

カスパー・ドルベリ、ステーフェン・ベルハイス、ダレイ・ブリント、カイオ・エンリケ、アントン・ガーイ、シモン・アドリンガ、イヴ・ビスマはアヤックスのメンバーから外れた。一方、ミチェル監督はGKアイミーン・エル・ハニとMFモハメド・アブダラをスプリトに帯同させた。

アヤックスのゴールを守るのはマルク・テア・シュテーゲン。ハイドゥク戦では右サイドバックにルーカス・ローザ、左サイドバックにオーウェン・ワインダルが入るとみられる。センターバックはティロ・ケーラーとユーリ・バースが務める。

中盤ではソフィアン・アムラバトが守備のバランスを取り、主将デイヴィ・クラーセンが経験をもたらす。ユリアン・ブラントは中盤とアヤックスの前線をつなぐ役割を担う。

右サイドからチャンスを生み出す役割を担うのはヴィクトル・ツィガンコフ。ミチェル監督は今回、左サイドにオスカル・グローフではなくアブデラ・ウアザネを選ぶ。NEC戦で得点したトル・アロコダレが前線のターゲットとなる。

アヤックスはNECとの期待外れの1－1の引き分けを経て、雪辱を狙う。ハイドゥクは先週末、宿敵ディナモ・ザグレブに2－1で勝利し、クロアチアリーグの首位に立っている。

アヤックスの予想スタメン：テア・シュテーゲン；ローザ、ケーラー、バース、ワインダル；クラーセン、アムラバト、ブラント；ツィガンコフ、トル、ウアザネ。