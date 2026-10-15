ハイドゥク・スプリト対アヤックス戦後、ソフィアン・アムラバトがジョフレ・トレンツについて明確な見解を示す

ソフィアン・アムラバトは、カンファレンスリーグでアヤックスがハイドゥク・スプリトに敗れたことをひどく悔やんでいる。低調なプレーと個々のミスが響き、アムステルダムのチームは初戦を終えて手ぶらとなった。

「ええ、もちろん非常に悔しいです」とアムラバトはZiggo Sportで語り始めた。「僕らの入りは良くなかったと思います。相手は熱狂的な観客の後押しを受けて、エネルギッシュに前から強いプレッシャーをかけてきました。それでも僕らには絶好機があって、あれは決めなければいけません。最近の僕らには、同じことが繰り返されているように思います」

アムラバトが指しているのは、7分にトル・アロコダレが迎えた絶好機だ。FWは力強いスプリントでゴールに向かって独走したが、ためらいが長すぎた。「あれを決めていれば、まったく違う試合になっていました。結局、その後に自分たちのボールロストから失点してしまったんです」とアムラバトは悔やんだ。

「後半は僕らが主導権を握り、チャンスをつくって、いいゴールを決めたと思います。流れは僕らにありましたが、そこで相手のサポーターが花火を投げ始めました。うまくやったのだと思います。それで試合のテンポが落ちました」

ここで記者のワイツェ・ファン・デル・ホートがアムラバトの話を遮り、試合が中断された時点ですでに2-1だったと伝えた。「ええ、その通りです。誰かを責めるべきではないと思います」と、アムラバトも同意した。

アムラバトは、特に2-1となった場面でひどい対応を見せたジョフレ・トレントスを責めるつもりもない。「彼にとってはつらいことです。彼は一生懸命練習していますし、練習での出来もとてもいい。これが彼の初めての試合ですから、僕らは彼を責めません。チームとして立ち上がり、彼のために挽回すべきでしたが、それができませんでした」

「今は物事が僕らにとってうまく運んでいません。先週末のPSVの試合を見れば、ヘーレンフェーンにも絶好機がありました……。今の僕らは苦しい状況にいます。相手が僕らだったら、あのチャンスは決められていたでしょう。でもPSVが相手だと決まらず、その後PSVが試合に勝つ。少しは運もあるのかもしれません」

「でも、それを言い訳にしてはいけません。もっと良くならなければいけないし、ああいう場面に左右されるようではいけません。ただ懸命に取り組まなければならない。それは明らかです。今、僕に諦めろと言うのですか？」と、いら立ちをにじませた。「シーズンはまだ長い。僕らは自信を強く持ち、懸命に取り組まなければいけません。目を覚まさないと。まだ何も決まっていないのですから」