ハイドゥク・スプリトのゴンサロ・ガルシア監督「アヤックスに謝罪したい」

ハイドゥク・スプリトは、木曜夜に行われたアヤックスとのカンファレンスリーグの試合（2-1）で起きた騒動について、繰り返し謝罪した。問題となったのは75分の出来事だ。

スプリトでの試合は、前半からアヤックスがリードを許す展開となった。37分、鮮やかな攻撃からアブドゥリー・サニャンが先制点を挙げた。

後半に入るとアヤックスが盛り返した。ダフィ・クラーセンがティロ・ケーラーのクロスを鮮やかに決め、1-1とした。





だが、クロアチアでの試合は長く同点のままではなかった。ジョフレ・トレンツのパスミスをきっかけに、2分後にはマリン・ソティチェクのゴールでハイドゥク・スプリトが再びリードを奪った。





その後、75分に試合が中断された。ハイドゥク・スプリトの熱狂的なサポーター集団が結成75周年を迎えたことを理由に、同クラブのサポーターが大量の花火を打ち上げたためだ。

しばらくは目の前も見えない状態となり、主審は試合を一時中断した。ハイドゥクはスタンドで起きた出来事を恥じている。

ゴンサロ・ガルシア監督は試合後の会見で、すでにアヤックスとUEFAに謝罪していた。その後、ハイドゥクもクラブの公式チャンネルに声明を掲載した。

「UEFA、そして今回の出来事を目の当たりにしたアヤックスのコーチングスタッフと選手たちに謝罪したい。これは、欧州で我々が記憶されたいとは思わない出来事だ」

声明は続けている。「クラブはUEFAの規定に従い、できること、すべきことをすべて行った。あらゆる努力を尽くしたにもかかわらず、誇りに思えないことが起きた。それでもクラブとして責任を負いたい」