水曜から木曜にかけての夜、クロアチアのスプリトで大規模な衝突が起きかけた。クロアチア警察は約60人を拘束し、「数百人」のサポーターによる乱闘を未然に防いだ。クロアチアメディアのindex.hrが報じている。

アヤックスは先週、対戦相手ハイドゥクのサポーターが悪名高いことから、スプリトでは十分に注意するよう自クラブのサポーターに呼びかけていた。

アムステルダムからのサポーターは水曜日、クロアチアの沿岸都市スプリトに到着。到着後まもなく、武器を所持していた疑いで、テラスにいたアヤックスのファン18人が拘束された。

緊張は水曜から木曜にかけての夜に頂点に達した。クロアチアメディアによると、双方のグループの衝突に向けて数百人が集まっていたという。

アカウント「Hooligans.cz」の映像には、大勢のハイドゥクサポーターが市内の遊歩道リヴァに集まる様子が映っている。

別の映像には小規模な小競り合いもいくつか映っているが、警察はすぐに現場に駆けつけて介入した。最終的に57人が拘束され、その中にはオランダ人とクロアチア人の双方が含まれている。

ハイドゥク・スプリトとアヤックスの一戦は木曜18時45分にキックオフを迎える。両チームにとって、カンファレンスリーグのリーグフェーズ初戦となる。



