水曜から木曜にかけての夜、スプリトであわや大規模な衝突が起きるところだった。クロアチアの警察は現地で60人近くを拘束し、「数百人」のサポーターによる衝突を防いだ。クロアチアのメディア、index.hrが報じている。

アヤックスは先週、対戦相手ハイドゥクのサポーターが悪名高いことから、スプリトでは十分注意するよう自クラブのサポーターに警告していた。

水曜日には、アムステルダムからサポーターがクロアチアの沿岸都市スプリトに到着。到着後まもなく、アヤックスのファン18人が武器を所持していた疑いで、テラス席にいたところを拘束された。

そして水曜から木曜にかけての夜、緊張はピークに達した。クロアチアのメディアによると、両グループの衝突に向けて数百人が集まっていたという。

Hooligans.czのアカウントが公開した映像には、街の遊歩道リヴァに大勢のハイドゥクサポーターが集まる様子が映っている。

別の映像には小規模な小競り合いもいくつか映っているが、警察は速やかに現場に駆けつけ、介入した。最終的に57人が拘束され、その中にはオランダ人とクロアチア人の双方が含まれている。

ハイドゥク・スプリト対アヤックスは木曜18時45分にキックオフを迎える。両チームにとって、カンファレンスリーグのリーグフェーズ初戦となる。



