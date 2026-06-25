ハイチ戦で輝いたハキミは、アルジェリアトリオの足跡を追う。

モロッコ代表主将のアシュラフ・ハキミは、2026年W杯グループ3最終戦のハイチ戦で歴史に残る活躍を見せ、「アトラスの黒豹」としての名をさらに確固たるものにした。

木曜午前に行われた試合でモロッコはハイチを4-2で下し、グループ2位で突破。6組1位との対戦が決まった。

前半に1得点1アシストを記録。フランスサイト「Stats Foot」によると、1998年スコットランド戦で達成したアブドゥル・ジャリール・ハダ「カマチョ」に続き、1試合で得点とアシストを記録したモロッコ人史上2人目の選手となった。

また、彼はアフリカ人としてワールドカップで前半に得点とアシストを記録した4人目の選手となった（ミスター・シップ）。

このリストには1982年チリ戦のアルジェリア代表タジ・ベン・サハウラ、2014年韓国戦のアルジェリア代表イスラム・スリマニとアブドゥル・ムアミン・ジャボが名を連ねており、ハキミはハイチ戦での活躍で加わった。

これはモロッコ代表としてW杯で同記録を達成した初選手でもあり、彼の功績にさらに価値を与えている。

この試合に出場したハキミは、W杯とアフリカネイションズカップ通算31試合となり、モロッコ代表の主要大会最多出場記録を更新した。

これにより、モロッコ代表主将は、両大会通算30試合出場だったユスフ・アル・ナシリの記録を抜き、新記録保持者となった。