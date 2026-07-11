ハイサム・ハッサン：エジプトはアフリカ最強だ。サラーの活躍が再び見られることを願っている

エジプト代表のハイサム・ハッサンは、自身に「ファラオ」としての限界はなく、W杯での活躍をきっかけに、この世代が今後大きな成果を挙げられると語った。

前回大会ではアルゼンチンに2－3で敗れ16強止まりだった。 この試合では物議を醸す判定が相次ぎ、一部報道はFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が「アフリカ最強」への過度な優遇を行ったと指摘した。

アフリカ最強

彼はメディアパーソナリティのアムル・アディブが司会を務める番組『アル・ハカヤ』で次のように語った。「エジプト代表で全てを達成したいです。夢を見るのに費用はかかりませんし、私たちは全てを実現できます。大きな野心を持っており、常に勝利を目指しています」。

「エジプト代表はアフリカ最強だ。優れた選手、世代、スタッフを持ち、ピッチ内外で団結している。その強さはW杯でも示した」と続けた。

さらに「チームには将来を担う若手がおり、今後数年間で大きな成果を挙げられるはずだ」と語った。

エジプト代表入りの舞台裏

代表入りについては、ワシム・アフメドが長らく自分をフォローし、連絡を続けてくれたことが大きかったと明かした。

彼は「ワシム・アハメドがずっと私のプレーを見て連絡をくれていた。彼のおかげでコーチ陣や関係者とスムーズに話ができ、代表入りできた」と明かした。

関連記事：審判をめぐる論争の中、インファンティーノがエジプトにメッセージを送る

また、彼はワールドカップ序盤に代表合流が遅れた理由を「書類の問題でFIFAの確認が必要だった。だがスタッフや運営の迅速な対応で残りの試合に出場できた」と説明した。

モハメド・サラーと並んでプレーできることを誇りに思う

代表でプレーできたことを誇りに思い、特にモハメド・サラーと一緒のピッチに立てたことを大きな喜びだと語った。彼の足跡をたどり、同じ成果を挙げたいと抱負を述べた。

「サラーとプレーできることを誇りに思う。彼はエジプトサッカーの象徴だ。彼の足跡を追い、ファラオのユニフォームで成果を挙げたい」

また、サラーのような経験豊富な選手がいることは、若い世代の成長を促し、ピッチ内外で学ぶ機会になると語った。

アルゼンチン戦で決めたはずのゴールは、世界中で話題になっていただろう。

また、ワールドカップでアルゼンチン戦に取り消されたエジプト代表のゴールについて「大会屈指の美しかった」と主張した。

彼は「あのゴールは大会屈指の美しさだった。W杯史上に残るレベルだったと思う。認められなかったのは残念だ。我々に過失はなかった」と語った。

さらに「アルゼンチンが同じゴールを決めていたら、取り消されなかっただろう」と付け加えた。

最後にハッサンはエジプト代表としてプレーできる喜びを強調し、選手たちが今後も成長し、数年間でさらに成功を収めたいと語った。