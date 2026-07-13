ハイサム・ハッサンに続き、新たなプロ選手がエジプト代表入りを目前に控えている。

フサム・ハサン監督率いるエジプト代表コーチ陣は、2026年W杯で注目されたハイサム・ハサンの成功を受け、海外で活躍するエジプト人選手の発掘を続けている。

同選手はW杯でエジプト代表として出場し注目された。アルゼンチン戦（3－2で敗北）では審判判定を巡り大きな議論が起きた。エジプトはベスト16で敗退した。

「ON SPORTS」によると、ハサン監督はドイツ・ハンブルク所属のオマル・アブド・アル・マジェドを注視。近い将来、代表招集へ準備を進めている。彼は卓越した技術を持ち、二重国籍選手として注目リストに名を連ねる。

関連記事：アル・ヒラル、ヤシン・ブノーの放出を検討

アル・マジードは2005年生まれの20歳。MFとして昨季ハンブルク1軍で5試合に出場した。

7月初めにハンブルクとの契約が満了し、現在はクラブでの立場が不透明で、複数選択肢の一つとして2部クラブへの移籍が検討されている。

彼は以前、マフムード・ジャベルやワイル・リヤド監督率いるエジプトユース代表に選ばれ、各年代別代表で多くの国際試合に出場した経験を持つため、エジプト代表システム内ではよく知られた存在だ。

攻撃面で優れた才能を持ち、中盤だけでなくプレイメーカーとしてもプレーできる。戦術的な柔軟性とチャンス創出能力も高く、これらの要素が今後の大会を控えたハッサン監督の注目を集めている。