エジプト代表のハイサム・ハッサンは、自身に「ファラオ」としての限界はなく、W杯での活躍をきっかけに、この世代が今後大きな成果を挙げられると語った。

前回大会ではアルゼンチンに2－3で敗れ16強止まりだった。 この試合では物議を醸す判定が相次ぎ、一部報道はFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が「アフリカ最強」への過度な優遇を行ったと指摘した。

アフリカ最強

彼はメディアパーソナリティのアムル・アディブが司会を務める番組『アル・ハカヤ』で次のように語った。「エジプト代表で全てを達成したいです。夢を見るのに費用はかかりませんし、私たちは全てを実現できます。大きな野心を持っており、常に勝利を目指しています」。

さらに「エジプト代表はアフリカ最強だ。優れた選手、世代、スタッフを持ち、ピッチ内外で団結している。その強さはW杯でも示した」と語った。

さらに「チームには将来を担う若手選手がおり、今後数年間で大きな成果を挙げられるはずだ」と語った。

エジプト代表入りの舞台裏

代表入りについては、ワシーム・アフメドが長期間にわたって彼を注視し、連絡を続けてくれたことが大きかったと明かした。

彼は「ワシム・アフメドがずっと私を追い、スタッフや関係者と調整し、代表入りをサポートしてくれた」と明かした。

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また、彼はワールドカップ序盤に代表合流が遅れた理由を「書類の問題でFIFAの確認が必要だった。だが、スタッフや運営の迅速な対応で残りの試合に出場できた」と説明した。

モハメド・サラーと並んでプレーできることを誇りに思う

代表としてプレーできたことを誇りに思い、特にサラーと一緒のピッチに立てたことを光栄だと語った。

「サラーとプレーできるのは誇りだ。彼はエジプトサッカーの象徴で、彼の足跡を追い、ファラオのユニフォームで結果を出したい」

また、サラーのような経験豊富な選手がいることは、若い世代の成長を促し、ピッチ内外で学びを得る機会になると語った。

アルゼンチン戦で決めたゴールは、世界中で話題になっていただろう。

また、ワールドカップでアルゼンチン戦に取り消されたエジプト代表のゴールは、大会屈指の美しさだったと主張した。

彼は「あのゴールは大会屈指、いやW杯史上に残る美しさだった。認められなかったのは残念だ。我々に過失はなかった」と語った。

さらに「アルゼンチンが同じゴールを決めていたら、取り消されなかっただろう」と付け加えた。

最後にハッサンはエジプト代表としてプレーできる喜びを強調し、選手たちが今後も成長し、数年間でさらに成功を収めたいと語った。