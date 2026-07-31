イングランド・チェルシーのスター、コール・パーマーが、最終メンバーから外れた後、2026年ワールドカップでの母国代表の試合を観戦していた際に経験した面白いエピソードを明かした。彼は、イングランドがベスト16でメキシコに3-2で勝利した壮絶な一戦の前半のハーフタイム中に眠り込んでしまったことを認めた。

24歳のパーマーは、新シーズンに向けたチェルシーのオーストラリアでのプレシーズンツアー中、記者会見の出席者たちの笑いを誘う発言でこう語った。「ええ、試合は見ました。でも前半は寝ていました」。これは、嵐のため1時間延期され、グリニッジ標準時の午前2時にキックオフされたあの試合を指している。

まさかの落選

チェルシーの司令塔である彼は、所属クラブでの傑出したパフォーマンスにもかかわらず、北米で開催されたこの大会に参加する26人のメンバーから、監督のトーマス・トゥヘルによって選外とされ、その落選が最も驚きをもって受け止められた名前の一つだった。

パーマーは、遠く離れた場所から試合を追うことは本当に困難だったと説明し、こう語った。「明らかに僕は遠く離れていましたし、アメリカでは時間帯が少しめちゃくちゃだったので、少し大変でした。でも実際に試合は見ましたよ」。

前半に眠り込んでいたにもかかわらず、パーマーはワールドカップの歴史における、イングランド最大級の勝利の一つとされる試合を見逃した。イングランド代表は、有名な本拠地アステカ・スタジアムで、10人での勇敢な戦いを制してメキシコに勝利したのだ。

落選が雪辱への動機に

このイングランド人選手は、ワールドカップからの落選が来シーズンの強い原動力になることを隠さず、この苦い経験を自らの価値を証明するためのさらなる動機として使うと明言した。

彼は毅然とした口調でこう語った。「当然のことですが、誰かにメンバー入りするには十分な力がないと言われれば、さらなる努力をするものです」。これはトゥヘルとイングランド代表のスタッフに向けた明確なメッセージだった。

なお、パーマーの落選は、複数の負傷に見舞われフィジカル面のコンディションに影響を受けた長い2025-26シーズンを終えた後、彼が最も必要としていた休養と回復のための時間を与えることにもなった。

シャビの指揮下で新シーズンへ準備

パーマーは現在、チェルシーでスペイン人監督シャビ・アロンソの指揮の下、新シーズンに向けて準備を進めている。チェルシーは新シーズンに向けた準備の一環として、来たる土曜日に伝統的なライバルであるトッテナムと親善試合を戦う。