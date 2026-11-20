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冬の移籍市場に向けたマンチェスター・ユナイテッドの壮大な夢が、またしても数字という現実に突き当たった。新指揮官マウリシオ・ポチェッティーノのもと、5億ポンド規模の大改革が行われるとの噂が流れてから数日後、サッカー界屈指の財政専門家がこうした憶測に終止符を打ち、噂は「実現の可能性がまったくない」と断言した。

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ポチェッティーノがオールド・トラッフォードで指揮を執ることになり、1月には変化が起きると予想されていた。アルゼンチン人指揮官はチームに独自の色を打ち出し、ユナイテッドを降格の危機から救い出したいと考えるはずだ。チームは現在プレミアリーグで18位に沈んでおり、近年で最悪とも言えるシーズンを送っている。

ポチェッティーノの就任後には、ユナイテッドが1月に5億ポンドを投じる可能性があり、チェルシーのスター、コール・パーマーもその計画に含まれているという刺激的な噂が広まった。もし実現すれば、イングランドの移籍市場に激震が走る取引となるはずだった。

しかし、サッカー界で知られる財政専門家のステファン・ボーソンは、『フットボール・インサイダー』に対してこうした主張を一笑に付し、真っ向から否定した。

ボーソンは「マンチェスター・ユナイテッドだって？そんなことをするなんてありえないでしょう？ユナイテッドには支出能力がありますが、そのためにはオーナーが現金を注入する必要があります。いずれにせよ、ユナイテッドがコール・パーマーを獲得する可能性はまったくありません」と語った。

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さらに同氏は「ニューカッスルが、新契約を結んだばかりのルイス・ホールのような最高の選手の一人を、法外な金額を下回る額で1月に売却することに関心を持つとは到底考えられません。マンチェスター・ユナイテッドがそれをやるとは思いません。だから正直なところ、この分析の大部分には同意しません」と付け加えた。

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ボーソンによるユナイテッドの5億ポンド支出説の否定は、自身が寄稿する同じサイト『フットボール・インサイダー』に掲載された報道を受けたものであり、その反論の信ぴょう性をより高めることになった。

元マンチェスター・ユナイテッドのスカウトであるブライアン・キングは、次のように語っていた。「マンチェスター・ユナイテッドとポチェッティーノが1月にコール・パーマーやルイス・ホール、さらには他の選手の獲得を目指しているという話がある。彼らには4億から5億ポンドの資金がある。それこそが、ユナイテッドを勝てるチームの仲間入りに戻すために必要な金額だ」

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キングは『チームトーク』が伝えたコメントで、こう続けた。「あるいはタイトルを獲るチームにさえね。今年は間違いなく獲れないだろうから。今のマンチェスター・ユナイテッドは、アレックス・ファーガソンがユナイテッドのために築き上げた名前とは違う。あれは黄金時代だった。アーセナルやリヴァプールが彼らと争った最大のライバルだった。刺激的で、本当に楽しい時代だったが、今日のマンチェスター・ユナイテッドは同じチームではない」

こうした議論はあるものの、ユナイテッドはスカッドの強化とシーズンの立て直しを図り、1月に資金を投じる可能性が高い。ただし、どのチームであれ冬にこれほどの額を費やす可能性は極めて低いとみられる。昨夏に約1億5000万ポンドしか手にしなかったチームであれば、なおさらだ。