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チェルシーのレジェンドであるオランダ出身のジミー・フロイド・ハッセルバインクが、チームのロッカールーム内の対立について大した問題ではないとの見方を示した。先週土曜日の夜に行われたプレミアリーグのリーズ・ユナイテッド戦で1-4と大敗した後、コール・パーマーとジョアン・ペドロの間に確執があるとの声が上がっていた。

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パーマーとペドロは試合終了後、タッチライン際で言葉を交わす姿が見られ、この光景はチェルシーサポーターの間で大きな議論を呼んだ。特に、パーマーが試合終了の笛の後にサポーターへ挨拶をしなかったとされ、負傷中のペドロがそれに不満を抱いたように見えたためだ。

この出来事は、チェルシーがプレミアリーグ直近4試合で3敗目を喫し、順位表で8位に後退した後に起きた。これにより、最近はチームや監督、選手たちへのプレッシャーが一段と強まっている。

ハッセルバインクは、ジェフ・ステリングとアリー・マッコイストが出演する番組『トークスポーツ・ブレックファスト』で次のように語った。「いや、不満があるとは思わない。物事が思うように進まないことへのフラストレーションがあるのだと思う。そして、それにうまく対処できる選手とそうでない選手がいる」

さらにこのチェルシーのレジェンドは、期待値は現在のパフォーマンスをはるかに上回っており、それはチームの内部にも外部にも当てはまると述べた。そのうえで、コール・パーマーの献身性を問題にすべきではないと訴え、現時点でそれが問題だとは考えていないと強調した。

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ハッセルバインクは、パーマーが最近これまでとは異なるプレーをしていると説明した。ボールを求めてはいるものの、本来は前へ運ぶべきところを、ピッチの低い位置で受けに行っているという。そして問題は、高い位置で彼を見つける必要がある中盤の選手たちにあると指摘した。

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「現状では、彼が攻撃の起点になることが多い。だから高い位置でプレーできておらず、ペナルティエリア周辺にいることも少ない。こうしたことは状況を立て直したいという思いから起きるものだが、最善の解決策ではないかもしれないし、正しい行動ではないかもしれない」

ハッセルバインクはまた、チームが挫折から立ち直るのに苦労していると認めたチェルシーのシャビ・アロンソ監督に同意し、モイセス・カイセドの負傷がリーズ・ユナイテッド戦でチームが乗り越えられなかった大きな障害だったと指摘した。

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「まず何よりも、リーズの見事なパフォーマンスを称えなければならない」とハッセルバインクは強調した。「彼らははるかに優れたチームで、勝利に値した。試合の流れを支配し、チェルシーに一切チャンスを与えなかった。チェルシーが1-0とリードした時でさえ、リーズは試合の中で踏みとどまっていた」

さらに「チェルシーが1-0とリードするまで、そしてカイセドが退くまでは、チェルシーも試合に入り込んでいて、パフォーマンスはずっと良かった。カイセドがピッチを去った瞬間、彼の存在の大きさゆえに、精神的に崩れたのだと思う。ヘンダーソンというもう一人の重要な選手が入ったものの、彼らは少し試合のコントロールを失ってしまった」と続けた。

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ハッセルバインクは、現在のチェルシーはちょっとした挫折にも対処できていないと指摘した。ペドロがプレーしなければ、それを克服して勝つ方法を見出せず、カイセドが退けば、それに適応して勝つ方法を見つけられないという。

最後にハッセルバインクは「問題は何よりも守備にある。それは4バックに限った話ではなく、11人の選手全員に関わるものだ。全員が全力を尽くし、ボールがアタッキングサードに入らないように、あるいは入ったとしても強いプレッシャーの中でしか受けられないようにしなければならない」と語った。そして、現在のチェルシーはやや脆く見え、次の試合までに素早くまとまりを取り戻す必要があると強調した。