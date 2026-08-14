「先にやったのは誰か」対「うまくやったのは誰か」という、まさに古典的な論争の中で、コール・パーマーはついに、自身の有名なパフォーマンス「凍えるような寒さ」を親友のモーガン・ロジャーズから借用したことを認めた。しかし同時に彼は、このパフォーマンスを世界的な知名度へと押し上げた立役者は自分自身だと主張した。

数シーズンにわたり、この2人はパフォーマンスの真の元祖をめぐって言い合いと冗談を交わしてきた。元アストン・ヴィラの選手であるロジャーズは、この動作は自分だけのものだと常に主張していた。

しかし、マンチェスター・シティのアカデミーで下部組織時代を共に過ごした2人の友人が「スタンフォード・ブリッジ」で再会を果たしたことで、パーマーはこのパフォーマンス誕生の真相を明かすことを決めた。彼は英紙「ザ・サン」が伝えたところによると、「CFC+」のインタビューで次のように語った。「どうやってアイデアが始まったのか正確には覚えていない。話をしていて、彼が僕にやれと言ったんだ。彼が週半ばの試合で先にやって、それから僕たちが土曜日にルートン・タウンと対戦したときに、僕は彼にこれをやると伝えた。あのとき僕がやらなければよかったのに、と彼はきっと思っているに違いない！」

そしてパーマーは笑いながらこう付け加えた。「彼が僕より先にやった、それは本当だ。でも、それを有名にしたのは僕なんだ！これが真実で、彼自身もそれを認めているよ」

パーマーとロジャーズは、マンチェスター・シティのアカデミーで学んでいた頃からサッカー界で固い友情で結ばれており、現在チェルシーでプレーするロメオ・ラヴィアやリアム・デラップといった仲間たちとも共に過ごしてきた。この友情は一種の友好的なライバル関係へと発展し、ロジャーズは以前、優れたパフォーマンスを見せた後に最初にメッセージを送ってくるのはパーマーであり、常に優位を求めて競い合っているにもかかわらず、2人の連絡は途切れることがないと明かしていた。

2年前、チェルシーがアストン・ヴィラと対戦し、チェルシーが3対0の完封勝利を収めたとき、ロジャーズはパーマーに「ヴィラのゴールを決めるな」という短いメッセージを送った。すると、パーマーからは彼の有名なパフォーマンスよりもさらに冷ややかな返信が届いた。「マン・オブ・ザ・マッチの賞は僕と一緒に家に帰るよ」。そして実際にその通りになった。パーマーは、賞の写真とともに2人のプライベートなやり取りをインスタグラムで公開したのだ。

冗談はそこで終わらなかった。チェルシーの背番号10は、もしロジャーズが「スタンフォード・ブリッジ」であのパフォーマンスをやろうとしたら「執行官」に追いかけさせると友人をからかった上で、近い時期に2人が一緒にパフォーマンスをする可能性があるという嬉しい知らせをファンに届けた。

パーマーはこう語った。「僕たちは以前、一緒にやるパフォーマンスについて話したことはなかったけれど、それが現実になったんだ。彼がやって、僕もやる。あのパフォーマンスの商標は僕の名義で登録したから、もし彼が何か動作をしようとしたら、彼の家のドアの前に執行官が現れることになるよ！」

2人は再び一緒にプレーできることに非常に満足している様子で、今シーズン初のホームでの試合、レアル・ソシエダとの親善試合に向けてクラブがソーシャルメディア上で公開したシュート練習の中で、高い連携と準備の高さを見せていた。

パーマーは最後に、ロジャーズのチェルシー加入を知った瞬間を振り返って締めくくった。当時、ロジャーズはリース・ジェームズとともにイングランド代表の合宿にいた。「彼からの不在着信があって、5分以内に折り返してくれというメッセージがすぐに届いたんだ。そのとき、彼には何か重要なことがあるんだと感じた。下に降りてすぐに電話をかけると、彼が加入する知らせを告げてきた。最初は信じられなかったけれど、確かめられたときは、喜びで飛び上がったよ」