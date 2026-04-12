パンジャブ・キングス対ラジャスタン・ロイヤルズの視聴方法：ライブ配信、テレビチャンネル、開始時間

GOALが、本日のパンジャブ・キングス対ラジャスタン・ロイヤルズの試合を視聴する方法をすべてお伝えします。英語のライブ配信はこちら。

試合プレビュー

Getty Images

今シーズン、両チームはリーダーシップが変化した。シュレヤス・アイヤー率いるパンジャブ・キングスは、不安定だった中盤打線の再構築に注力。一方、リヤン・パラグがキャプテンを務めるラジャスタン・ロイヤルズは、その采配が当たり、大会屈指のバランスの取れたチームに成長した。

試合の行方は、パンジャブの強力打線とラジャスタンの規律ある投手陣の対決で決まる。キングスはホームの声援を受けるが、選手層と調子の良いラジャスタンがわずかに優位だ。序盤で速球派がバウンドを制すれば、ラジャスタンは貴重な2ポイントを獲得できるだろう。

パンジャブ・キングス対ラジャスタン・ロイヤルズ 試合開始時間

🏟️ 会場： ニュー・インターナショナル・クリケット・スタジアム（ニュー・チャンディーガル） ⏰ 開始時間: 19:30（IST）

試合は4月28日午後7時30分（IST）開始予定です。

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