パレデス、FIFAの処分後に語る「僕を殴ったのはガビだ！」

2026年ワールドカップ決勝後にアルゼンチンとスペインの選手たちが起こした衝突の余波は、依然として両代表チームに影を落としている。国際サッカー連盟（FIFA）が下した処分により、アルゼンチンのレアンドロ・パレデスに10試合の出場停止が科されたことが明らかになったが、その後の上訴によって公式戦での欠場期間が短縮される道が開かれた。

スペインのラジオ局「カデナ・セール」が報じたところによると、パレデスはこの処分を「過剰だ」と評し、アルゼンチンサッカー協会が試合数の削減を望んで上訴したことを認めた。また、スペインの選手でただ一人処分を受けたガビについて驚きを示し、次のように語った。「私の胸を殴ったのは彼だ。でも構わない、起きたことは仕方がない」。

パレデスに科された罰金は7万8000ユーロに上る。処分はほかにも、アルゼンチンのナウエル・モリーナに7試合の出場停止、コーチングスタッフの一員であるロベルト・アジャラに3試合、ティアゴ・アルマダに1試合が科され、それぞれに2万7000ユーロの罰金が言い渡された。

処分は選手やコーチングスタッフにとどまらず、FIFAはアルゼンチンサッカー協会に対しても27万ユーロの罰金を科した。サポーターがスタジアムに持ち込み、一部の選手が祝賀の際に掲げた政治的な横断幕が理由となった。

一方で、アルゼンチン側の上訴は代表チームにとって前向きな進展をもたらした。FIFAが親善試合中に出場停止期間を消化することを認めたためで、これにより処分を受けた選手たちが欠場する公式戦の数は大幅に減少する。

これにより、パレデスとモリーナは2026年の残りの期間中にアルゼンチン代表への復帰はかなわないものの、新たな決定はコーチングスタッフに、比較的早いペースで公式戦において両選手の起用を取り戻す機会を与えることになる。

とはいえ、パレデスの欠場は長引く。現時点のデータによれば、代表への復帰の可能性は早くても2027年9月と10月の国際マッチウィーク前にはならないとされており、アルゼンチンのユニフォームから1年以上遠ざかる可能性を意味する。折しも代表チームのメンバー構成はチーム再編と主力選手数名の将来を見極める重要な段階を迎えようとしている。