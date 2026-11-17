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クアラルンプールで行われたU-17パレスチナ代表とU-17インド代表の一戦が、混乱に見舞われた。パレスチナは早い時間帯に退場者を出し、別の場面も拡散している。試合は現在、激しい雨のため中断されている。

火曜午前、AFC U17アジアカップ予選でパレスチナとインドの対戦が組まれていた。

両チームはともに2試合で勝ち点6を獲得し、クアラルンプールでの一戦に臨んだ。

インドが早い時間帯に先制すると、パレスチナはさらに退場者を出し、10人での戦いを強いられた。

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モハメド・ジャムフールはインドのDFにボールを奪われた。その後、パレスチナのFWは相手を強く蹴りつけ、さらに故意に相手の腕を踏みつけた。

それでもパレスチナはその後、10人で同点に追いついた。1-1の場面では、現在世界中に広まっている出来事が起きた。

インドの主将がパレスチナの19番の横を歩いていた。するとパレスチナの選手は、インドの選手が臭うかのように手であおぐしぐさを見せた。

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インド（または南アジア）の人々には強い、あるいは不快な体臭があるという、根強く人を傷つけるステレオタイプが存在する。

試合はマレーシアでの激しい雨により、現在中断されている。いつ再開されるかは不明だ。