木曜日、カナダ・バンクーバーで開催されたFIFA総会で、会長ジャンニ・インファンティーノが和解演出を試みた。しかしパレスチナサッカー連盟会長とイスラエルサッカー連盟副会長の手は握られず、計画は失敗した。

パレスチナサッカー連盟のジブリル・ラジュブ会長とイスラエルサッカー連盟のバシム・シェイク・スリマン副会長を壇上に呼び、握手を促した。しかしラジュブ氏は応じなかった。

ラジュブは「イスラエルによってファシズムとジェノサイドを隠すために任命された人物とは握手できない。私たちは苦しんでいる」と述べ、ステージを去った。

大会後、パレスチナサッカー連盟の副会長スーザン・シャラビは、インファンティーノの試みに不満を表明した。彼女は、その直前にイスラエルに対しヨルダン川西岸地区の入植地にクラブを設立しないよう求めたラジュブの演説を、インファンティーノがほとんど気にしていなかったと指摘した。

シャラビ氏は「あれほど多くのことが語られた後でもなお握手をしなければならないというのは、ラジュブが行った演説の趣旨そのものを損なうものだ」と述べた。「彼は約15分間、規則がいかに重要かを皆に説明していたのだ。」

「このままでは加盟団体の権利が侵害される先例が生まれ、私たちが黙認することになる。それは不条理だ」とシャラビ氏は語った。

試合後、ラジュブは「ファシスト的で人種差別的な政府を代表し、それを擁護する人物とどうして握手できるのか。彼と握手すべきではない。彼は資格のある同僚ではない」と語った。

「イスラエル連盟がスポーツを組織し発展させる権利は理解する。だが、それは国際的に認められた境界線内での話だ。彼（スライマン、編注）はパレスチナについても同じことが言えるのか？」