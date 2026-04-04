パメラスの若手有望株、エドゥアルド・コンセイソンの名が、ヨーロッパのビッグクラブ、とりわけレアル・マドリードの注目を集め始めている。同クラブは彼を、フィニシウス・ジュニオールやロドリゴ・ゴスの後継となる新たなスター候補と見なしている。

まだ16歳に満たないこの選手は、レアル・マドリードの内部で大きな評価を得ており、スペインの報道によると、フロレンティーノ・ペレス会長率いるクラブ幹部が彼を注視しているという。その理由は、彼のプロフィールが、クラブが長年貫いてきた、 世界的な舞台でブレイクする前に有望なブラジル人選手を獲得するという方針に基づいている。

コンセイサオは本来左ウイングであり、高い技術、スピード、そして身体能力を兼ね備えている。身長は180cmで、ドリブル突破や1対1の局面での強さが評価されている。

若年ながら同世代の選手たちを凌駕しており、15歳でブラジルU-17代表に選出され、現在はU-20代表でもプレーしている。これは彼の急速な成長と、指導陣が彼の潜在能力に抱く信頼を如実に物語っている。

専門家たちは、この選手がレアル・マドリードの戦術、特にカウンター攻撃やスペースの活用において理想的な特性を備えていると見ている。両サイドを自在に動き、高い戦術的柔軟性を発揮するため、右ウイングの補強を必要としているチームにとって魅力的な選択肢となっている。

スペインのクラブからの関心が高まっているものの、国際サッカー連盟（FIFA）の規定により、コンセイソンの欧州移籍は18歳になるまでは不可能だ。これは、同胞のエンドリクがレアル・マドリードに加入する前にたどった道筋と同じである。

レアル・マドリードのスカウト部門責任者であるジョニー・カラファットは、同選手の獲得を強く推す主要な支持者の一人だ。彼はコンシサオを、後に世界的なスターへと成長したブラジル人選手を発掘してきたクラブの成功の延長線上にある存在と見なしている。

一方、コンシサオはパメラースで静かに成長を続けており、騒ぎから距離を置いて集中力を保っている。彼を獲得しようと競う欧州のビッグクラブ間の競争が激化する中、この争奪戦は今後数年間の移籍市場における最大の注目案件の一つとなるだろう。