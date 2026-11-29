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ブラジルのパルメイラスがコパ・リベルタドーレス決勝を制し、スペインのバルセロナでは喜びが広がっている。

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モンテビデオのエスタディオ・センテナリオで行われた一戦で、パルメイラスはラモン・ソサのゴールによりエストゥディアンテス・デ・ラ・プラタを1-0で下した。

スペイン紙『スポルト』によると、パルメイラスの優勝により、バルセロナには100万ユーロがもたらされる。かつてバルセロナに所属したヴィトール・ロッキが、このブラジルのクラブでプレーしているためだ。

ヴィトール・ロッキはパルメイラスで普段は主力を担っているが、負傷から復帰したばかりで万全のコンディションを取り戻していなかったため、決勝ではラスト15分間の出場にとどまった。

それでも、この出場はバルセロナが賞金を手にするには十分だった。この収入はクラブの財政にとって常にありがたいものであり、ラ・リーガのファイナンシャル・フェアプレー規則を順守する助けにもなる。

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この100万ユーロは、ヴィトール・ロッキが2025年1月にパルメイラスへ移籍した際、バルセロナとパルメイラスの間で交わされた契約に基づくものだ。

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パルメイラスは同選手の獲得にあたり、バルセロナに2550万ユーロを支払った。バルセロナは将来の売却額の20%を受け取る権利を保持している。

さらに両クラブは、このブラジル人FWがパルメイラスと結んだ5年契約の期間中に適用される、複数のボーナス条項でも合意していた。

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移籍契約に盛り込まれた条項の一つは、パルメイラスが国際タイトルを獲得した場合、バルセロナに100万ユーロが支払われるというものだ。

合意されたボーナスの内訳は次のとおりだ。ヴィトール・ロッキが直近のクラブワールドカップで最優秀選手の上位3人に入った場合に200万ユーロ、いつの日かバロンドールの表彰台に上った場合にさらに200万ユーロ、そしてパルメイラスが国際タイトルを獲得した場合に100万ユーロである。

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ヴィトール・ロッキは昨日の土曜日、この最後の条件を満たした。まだ21歳のこのブラジル人FWは、2024年1月に3000万ユーロでアトレチコ・パラナエンセからバルセロナに加入していた。

シャビ・エルナンデス監督の下で半シーズンを過ごし、16試合に出場して2ゴールを記録したが、チームへの適応に苦しんだ。

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夏にはレアル・ベティスへ期限付き移籍し、33試合で7ゴールを挙げた。ロッキにとって順調に事が運んでいたが、2025年2月にパルメイラスが獲得に乗り出した。

バルセロナとレアル・ベティスはレンタル契約の打ち切りで合意し、その見返りとしてベティスはアブデ・エザルズリの保有権を追加で30%取得した。一方、バルセロナは前述のとおり、パルメイラスが支払った2550万ユーロを手にした。

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ヴィトール・ロッキはパルメイラスで100試合に出場して29ゴールを記録し、パウリスタ選手権とコパ・リベルタドーレスのタイトルを獲得した。このリベルタドーレス制覇が、バルセロナに100万ユーロをもたらしたのである。