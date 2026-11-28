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パルメイラスが土曜日、史上4度目のコパ・リベルタドーレス制覇を果たした。モンテビデオのエスタディオ・センテナリオで、ブラジル勢のパルメイラスはアルゼンチンのエストゥディアンテス・デ・ラ・プラタを1-0で下した。

キックオフ前には、10年前に起きたシャペコエンセの航空機事故に思いを寄せる場面があった。その少し前には、エストゥディアンテスのGKフェルナンド・ムスレラ（40）が母国ウルグアイの国歌を聞き、感情を抑えきれない様子を見せた。

試合の大部分で、技術的にレベルの高いプレーは見られなかった。チャンスは少なく、両チームとも時折、極度に緊張しているようだった。

後半が始まって間もなく、パルメイラスが先制した。ガブリエル・アルトゥールのパスで裏へ抜け出したコロンビア代表のジョン・アリアスが、頭でワンタッチでラモン・ソサにつなぐ。フリーになっていたソサがヘディングで決め、1-0とした。

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モンテビデオからわずか約160キロの場所を本拠地とするエストゥディアンテスは、反撃を迫られた。ギド・カリージョのヘディングでゴールに迫ったが、GKカルロス・ミゲルを破るには精度がわずかに足りなかった。

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時折、激しいファウルや小競り合いも見られる、いかにも南米らしい試合となった。ボールは主に中盤にあり、それはまさにパルメイラスの望む展開だった。

終盤、エストゥディアンテスはトマス・パラシオスのボレーであと一歩まで迫った。しかし、シュートはミゲルに当たってゴールの脇へ外れ、これが試合最後の決定機となった。

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パルメイラスは南米最大のクラブ大会で、1999年に加え、比較的最近の2020年と2021年にも優勝している。今回の優勝で、エストゥディアンテス（1968年、1969年、1970年、2009年）と同じ4度目の制覇となった。

セリエAでは優勝するフラメンゴに次ぐ2位でシーズンを終えるパルメイラスは、12月6日のグレミオとのコパ・ド・ブラジル決勝に目を向ける。その前には、サンパウロのクラブとして今季最後のリーグ戦に臨み、12位コリチーバをホームに迎える。