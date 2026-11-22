共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ドニエル・マレンが土曜日、圧巻の決定力を見せた。オランダ人FWはASローマの一員としてパルマ戦（5-1）で4得点を挙げ、またしてもイタリアメディアに強烈な印象を残した。

La Gazzetta dello Sportはパルマ戦のマレンに9点をつけた。「旋風のようなマレンが再び躍動し、ローマをけん引した」。ピンク色の紙面で知られる同紙は、今季のマレンが1試合平均1得点を超えていると指摘する。

「つまり、このオランダ人がピッチに立てば、ローマは事実上、最初から1-0でリードしているようなものだ」。マレンは今季、セリエAの11試合で12得点を挙げている。

「マレンは間違いなく、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるチームにとって最大のプラス要素だ」と、9点をつけたCalciomercatoは記す。「サッスオーロ戦（3-0）で無得点に終わった後、オランダの旋風がパルマを襲った」

広告 広告

また、Corriere dello Sportも元PSVのマレンに9点をつけた。「もはや言葉は不要だ。数字がすべてを物語っている」と同紙は記す。「評価は9点。ただしそれは、ローマで10点がパウロ・ロベルト・ファルカンだけに与えられるものだからだ」

Related Topics

現在73歳のローマの元選手は、クラブ史上最高の選手の一人とみなされ、「ローマの8代目の王」として知られている。

オランダ代表のマレンには、Leggoも9点をつけた。「ジュゼッペ・ヴェルディの生まれ故郷で、彼は指揮者を演じた。そして指揮棒を手に取り、ローマに先制点をもたらす傑作を生み出した」

広告

イタリアの日刊紙はパルマ戦でのプレーをそう描写する。「だが、この野獣はまだ満足せず、さらに2点を決めた。なんという旋風だ！」

Sky SportはマレンをMVPに選出した。「4得点を挙げ、文句なしの主役だった」と伝え、同局はこのアタッカーに8.5点をつけている。