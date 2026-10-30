スペイン人指揮官ルイス・エンリケがパリ・サンジェルマンでの歴史を刻み続け、首都クラブの歴史における自らの地位をさらに確固たるものにした。金曜日に行われたリーグ戦でチームがル・アーヴルを相手に（5-1）の大勝を収めた後のことである。

パリ・サンジェルマンをチャンピオンズリーグ初制覇、そして2度目の優勝へと導いたエンリケは、チームの指揮を執った188試合で127勝目に到達し、パリのクラブ史上最多勝利を挙げた監督として歴代ランキングの首位に立った。これにより、エンリケはこれまでの記録保持者であったローラン・ブラン（173試合で126勝）とルイス・フェルナンデス（244試合で125勝）を上回ることになった。

試合終了後、スペイン人監督はパリ・サンジェルマンの技術的指揮を執っていることへの大きな誇りを示し、「フット・メルカート」が伝えた発言の中でこう語った。「この記録は、このような質の高い選手たちが揃い、パリ・サンジェルマンほどの規模のクラブに身を置き、我々全員が完全な調和のもとで共に働くスポーツ部門の存在によって、自分がどれほど幸運であるかを示している。私はここにいられて本当に幸せだ」

さらにエンリケは、いつもの真面目さとユーモアを交えた調子でこう付け加えた。「選手たちが私と一緒にいられてどれほど幸運かということについては？彼らがそう思っているかどうかは分からないね（笑）。なぜなら私は非常に要求の厳しい監督で、常に彼らに圧力をかけ続けているからだ。それがこのクラブにふさわしく、このサポーターたちにふさわしいやり方なのだ」